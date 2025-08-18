https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036115835.html

Зеленский пришел на встречу с Келлогом без костюма

Зеленский пришел на встречу с Келлогом без костюма - РИА Новости, 18.08.2025

Зеленский пришел на встречу с Келлогом без костюма

Владимир Зеленский пришел на встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом в Вашингтоне без костюма. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T18:11:00+03:00

2025-08-18T18:11:00+03:00

2025-08-18T18:11:00+03:00

нато

совет национальной безопасности и обороны украины

владимир зеленский

сша

в мире

вашингтон (штат)

нидерланды

кит келлог

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036100818_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_8b0f48613b49eaf0fad0de672cef218d.jpg

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский пришел на встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом в Вашингтоне без костюма.На кадрах видно, что Зеленский сидит за столом переговоров в черной футболке. При этом глава офиса Зеленского Андрей Ермак надел костюм, заместитель руководителя офиса Павел Палиса — военную форму, а экс-министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров — черную рубашку.В понедельник источник сообщил порталу Axios, что Зеленский появится в Белом доме в том же черном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне.Неназванный советник американского президента Дональда Трампа "отчасти в шутку" заявил порталу, что, если бы Зеленский надел деловой костюм, это был бы хороший знак мира, однако Белый дом не ожидает, что он это сделает.Зеленский неоднократно пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль. На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский тогда заявил, что сделает это, когда закончится конфликт.

https://ria.ru/20250818/peregovory-2036088677.html

https://ria.ru/20250818/peregovory-2036060660.html

сша

вашингтон (штат)

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский, сша, в мире, вашингтон (штат), нидерланды, кит келлог, дональд трамп