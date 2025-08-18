Зеленский провел встречу с Келлогом в присутствии Ермака и Умерова
Ермак, Умеров и Маркарова присутствовали на встрече Зеленского с Келлогом
© Фото : @ZelenskyyUaВладимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время встречи
© Фото : @ZelenskyyUa
Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом в присутствии главы своего офиса Андрея Ермака, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова и украинского посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, следует из фотоматериалов, взятых с сайта офиса Зеленского
Ранее в понедельник агентство Укринформ сообщало, что Зеленский проводит встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.
Согласно материалам, опубликованным офисом Зеленского, на встрече присутствовали Ермак, Умеров и Маркарова.
В понедельник президент США Дональд Трамп примет в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.