Зеленский бросил вызов Трампу, пишут СМИ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский еще до встречи с президентом США Дональдом Трампом отверг его условия по урегулированию на Украине, бросив ему вызов, пишет британская газета Daily Mail."Зеленский бросает вызов Трампу через несколько минут после того, как президент США изложил свои условия мира, тем самым подготавливая очередное противостояние в Белом доме, за которым сегодня будут следить европейские лидеры", — говорится в публикации. При этом издание отмечает, что Зеленский, по-видимому, уже отклонил выдвинутые Трампом условия. Сегодня в столице США пройдет встреча Трампа и Зеленского. О намерении принять участие в ней также заявили президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. При этом, по данным газеты Bild, американский лидер сначала встретится с главой киевского режима наедине и лишь затем — с европейскими руководителями.Как заявил глава Госдепа Марко Рубио, на переговорах в Вашингтоне будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что на предстоящей встрече удастся договориться по территориальным вопросам конфликта.

