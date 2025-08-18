Рейтинг@Mail.ru
Зеленский бросил вызов Трампу, пишут СМИ
11:28 18.08.2025 (обновлено: 16:32 18.08.2025)
Зеленский бросил вызов Трампу, пишут СМИ
Владимир Зеленский еще до встречи с президентом США Дональдом Трампом отверг его условия по урегулированию на Украине, бросив ему вызов, пишет британская газета РИА Новости, 18.08.2025
в мире
сша
украина
республика крым
владимир зеленский
дональд трамп
фридрих мерц
нато
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский еще до встречи с президентом США Дональдом Трампом отверг его условия по урегулированию на Украине, бросив ему вызов, пишет британская газета Daily Mail."Зеленский бросает вызов Трампу через несколько минут после того, как президент США изложил свои условия мира, тем самым подготавливая очередное противостояние в Белом доме, за которым сегодня будут следить европейские лидеры", — говорится в публикации. При этом издание отмечает, что Зеленский, по-видимому, уже отклонил выдвинутые Трампом условия. Сегодня в столице США пройдет встреча Трампа и Зеленского. О намерении принять участие в ней также заявили президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. При этом, по данным газеты Bild, американский лидер сначала встретится с главой киевского режима наедине и лишь затем — с европейскими руководителями.Как заявил глава Госдепа Марко Рубио, на переговорах в Вашингтоне будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что на предстоящей встрече удастся договориться по территориальным вопросам конфликта.
сша
украина
республика крым
в мире, сша, украина, республика крым, владимир зеленский, дональд трамп, фридрих мерц, нато, еврокомиссия
В мире, США, Украина, Республика Крым, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, НАТО, Еврокомиссия
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский еще до встречи с президентом США Дональдом Трампом отверг его условия по урегулированию на Украине, бросив ему вызов, пишет британская газета Daily Mail.

Глава Белого дома заявил, что Зеленский мог бы прекратить конфликт почти немедленно через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО. Глава киевского режима ответил на призыв, не приведя конкретных планов. Он неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году.

"Зеленский бросает вызов Трампу через несколько минут после того, как президент США изложил свои условия мира, тем самым подготавливая очередное противостояние в Белом доме, за которым сегодня будут следить европейские лидеры", — говорится в публикации.
При этом издание отмечает, что Зеленский, по-видимому, уже отклонил выдвинутые Трампом условия.
Сегодня в столице США пройдет встреча Трампа и Зеленского. О намерении принять участие в ней также заявили президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. При этом, по данным газеты Bild, американский лидер сначала встретится с главой киевского режима наедине и лишь затем — с европейскими руководителями.
Как заявил глава Госдепа Марко Рубио, на переговорах в Вашингтоне будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что на предстоящей встрече удастся договориться по территориальным вопросам конфликта.
