https://ria.ru/20250818/zavod-2036064184.html
Число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области возросло до 23
Число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области возросло до 23 - РИА Новости, 18.08.2025
Число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области возросло до 23
Количество погибших при пожаре в цеху на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 23 человек, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T14:47:00+03:00
2025-08-18T14:47:00+03:00
2025-08-18T17:08:00+03:00
рязанская область
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лесной
шиловский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036098797_1:0:1270:714_1920x0_80_0_0_ee2afa6c95865a32cd5f0536caedea1d.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Количество погибших при пожаре в цеху на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 23 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Один пострадавший скончался в больнице. Общее число погибших увеличилось до 23 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250817/porokh-2035906336.html
рязанская область
россия
лесной
шиловский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036098797_160:0:1112:714_1920x0_80_0_0_c16947928e71a87caf70d186832a989f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной, шиловский район
Рязанская область, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лесной, Шиловский район
Число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области возросло до 23
Число погибших при взрыве в Рязанской области возросло до 23