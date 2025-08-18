https://ria.ru/20250818/zavod-2036064184.html

Число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области возросло до 23

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Количество погибших при пожаре в цеху на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 23 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Один пострадавший скончался в больнице. Общее число погибших увеличилось до 23 человек", - говорится в сообщении.

