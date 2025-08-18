Рейтинг@Mail.ru
14:47 18.08.2025 (обновлено: 17:08 18.08.2025)
Число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области возросло до 23
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Количество погибших при пожаре в цеху на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 23 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Один пострадавший скончался в больнице. Общее число погибших увеличилось до 23 человек", - говорится в сообщении.
© МЧС Рязанской области/TelegramРазбор завалов на месте ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области
Разбор завалов на месте ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Количество погибших при пожаре в цеху на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 23 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Один пострадавший скончался в больнице. Общее число погибших увеличилось до 23 человек", - говорится в сообщении.
ЧП на пороховых заводах и складах с порохом в России в 2018-2025 годах
