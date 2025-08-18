Рейтинг@Mail.ru
Россиянам раскрыли, где быстрее всего растут зарплаты - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/zarplata-2035839859.html
Россиянам раскрыли, где быстрее всего растут зарплаты
Россиянам раскрыли, где быстрее всего растут зарплаты - РИА Новости, 18.08.2025
Россиянам раскрыли, где быстрее всего растут зарплаты
В Москве за год наибольший рост зарплат был зафиксирован у инженерно-технических работников в строительстве, HR-специалистов и работников IT-сферы, рассказали... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T02:15:00+03:00
2025-08-18T02:15:00+03:00
общество
россия
superjob
зарплата
работа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593816673_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_42ef0658151e41cdb93ba0b93adb8168.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Москве за год наибольший рост зарплат был зафиксирован у инженерно-технических работников в строительстве, HR-специалистов и работников IT-сферы, рассказали агентству "Прайм" в SuperJob.Рост зарплат инженерно-технических работников в строительстве составил 17,8 процента. Основной вклад в такую динамику внесли промышленные и инфраструктурные проекты.Далее идет HR-сфера (+17,6 процента). В условиях нехватки персонала компании вынуждены искать новые подходы к привлечению и удержанию сотрудников."IT-сфера находится на третьем месте по темпам прироста зарплатных предложений за год (+13 процентов). Зарплаты программистов продолжают расти, но это касается не всех: работодатели ориентированы на привлечение и удержание разработчиков мидл- и сеньор-уровня, в приоритете практический опыт", — рассказали аналитики.
https://ria.ru/20250811/pererabotka-2034499694.html
https://ria.ru/20250810/pensiya-2034262578.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593816673_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_44b702886fff592ba1c800769a2d8029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, superjob, зарплата, работа
Общество, Россия, SuperJob, Зарплата, Работа
Россиянам раскрыли, где быстрее всего растут зарплаты

SuperJob сообщил о быстром росте зарплат инженерно-технических работников

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСтроительство жилого дома
Строительство жилого дома - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Москве за год наибольший рост зарплат был зафиксирован у инженерно-технических работников в строительстве, HR-специалистов и работников IT-сферы, рассказали агентству "Прайм" в SuperJob.
Рост зарплат инженерно-технических работников в строительстве составил 17,8 процента. Основной вклад в такую динамику внесли промышленные и инфраструктурные проекты.
Уставший мужчина - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Юрист раскрыла, какие доплаты положены за переработку
11 августа, 03:18
Далее идет HR-сфера (+17,6 процента). В условиях нехватки персонала компании вынуждены искать новые подходы к привлечению и удержанию сотрудников.
«
"IT-сфера находится на третьем месте по темпам прироста зарплатных предложений за год (+13 процентов). Зарплаты программистов продолжают расти, но это касается не всех: работодатели ориентированы на привлечение и удержание разработчиков мидл- и сеньор-уровня, в приоритете практический опыт", — рассказали аналитики.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Назван способ получить максимальную пенсию после увольнения
10 августа, 02:15
 
ОбществоРоссияSuperJobЗарплатаРабота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала