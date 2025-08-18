https://ria.ru/20250818/zarplata-2035839859.html
Россиянам раскрыли, где быстрее всего растут зарплаты
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Москве за год наибольший рост зарплат был зафиксирован у инженерно-технических работников в строительстве, HR-специалистов и работников IT-сферы, рассказали агентству "Прайм" в SuperJob.Рост зарплат инженерно-технических работников в строительстве составил 17,8 процента. Основной вклад в такую динамику внесли промышленные и инфраструктурные проекты.Далее идет HR-сфера (+17,6 процента). В условиях нехватки персонала компании вынуждены искать новые подходы к привлечению и удержанию сотрудников."IT-сфера находится на третьем месте по темпам прироста зарплатных предложений за год (+13 процентов). Зарплаты программистов продолжают расти, но это касается не всех: работодатели ориентированы на привлечение и удержание разработчиков мидл- и сеньор-уровня, в приоритете практический опыт", — рассказали аналитики.
