В Запорожье прогремел взрыв

Взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T09:18:00+03:00

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. Она также объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях. "Запорожье, сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Позднее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил о нескольких взрывах в регионе. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

Варвара Скокшина

