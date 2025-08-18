В Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
© Фото : ГСЧС Украины
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. Она также объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях.
"Запорожье, сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Позднее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил о нескольких взрывах в регионе.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
