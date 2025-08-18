https://ria.ru/20250818/vzryvy-2035967240.html

В Сумах прогремели взрывы

18.08.2025

В Сумах прогремела серия взрывов, сообщает украинский Telegram-канал "Общественное".

МОСКВА, 18 авг В— РИА Новости. В Сумах прогремела серия взрывов, сообщает украинский Telegram-канал "Общественное"."В Сумах раздалась серия взрывов", — говорится в публикации.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

