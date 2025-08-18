Росавиация прокомментировала выкат Ан-24 в Тюмени

https://ria.ru/20250818/vykat-2036082589.html
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Росавиация назвала выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы самолета Ан-24 авиакомпании "А247" в понедельник в Тюмени серьезным авиационным инцидентом, сообщило ведомство. Самолет Ан-24 авиакомпании "А247", выполнявший рейс Тюмень - Белоярский (ХМАО-Югра), в понедельник утром при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в тюменском аэропорту "Рощино". На борту находились 40 пассажиров, в том числе 13 детей, и шесть членов экипажа. Пострадавших нет, судно не повреждено, оно отбуксировано на стоянку. Пассажиры вылетели в пункт назначения на резервном самолете в 9.26 мск. "Специалисты агентства классифицировали произошедшее событие как серьезный авиационный инцидент. Расследованием его причин занимается Тюменское МТУ Росавиации", - сообщило ведомство. "Ключевая цель расследования - установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем", - подчеркнули в Росавиации.
