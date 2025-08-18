Рейтинг@Mail.ru
Росавиация прокомментировала выкат Ан-24 в Тюмени
15:52 18.08.2025 (обновлено: 15:53 18.08.2025)
Росавиация прокомментировала выкат Ан-24 в Тюмени
Росавиация прокомментировала выкат Ан-24 в Тюмени
происшествия
тюмень
белоярский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-24
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Росавиация назвала выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы самолета Ан-24 авиакомпании "А247" в понедельник в Тюмени серьезным авиационным инцидентом, сообщило ведомство. Самолет Ан-24 авиакомпании "А247", выполнявший рейс Тюмень - Белоярский (ХМАО-Югра), в понедельник утром при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в тюменском аэропорту "Рощино". На борту находились 40 пассажиров, в том числе 13 детей, и шесть членов экипажа. Пострадавших нет, судно не повреждено, оно отбуксировано на стоянку. Пассажиры вылетели в пункт назначения на резервном самолете в 9.26 мск. "Специалисты агентства классифицировали произошедшее событие как серьезный авиационный инцидент. Расследованием его причин занимается Тюменское МТУ Росавиации", - сообщило ведомство. "Ключевая цель расследования - установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем", - подчеркнули в Росавиации.
тюмень
белоярский
Самолет с 40 пассажирами выкатился за пределы ВПП в аэропорту Тюмени
Самолет с 40 пассажирами выкатился за пределы ВПП в аэропорту Тюмени из-за неполадок в тормозной системе, сообщили в Центральном МСУТ СК. Пострадавших нет, следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
происшествия, тюмень, белоярский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-24
Происшествия, Тюмень, Белоярский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-24
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Росавиация назвала выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы самолета Ан-24 авиакомпании "А247" в понедельник в Тюмени серьезным авиационным инцидентом, сообщило ведомство.
Самолет Ан-24 авиакомпании "А247", выполнявший рейс Тюмень - Белоярский (ХМАО-Югра), в понедельник утром при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в тюменском аэропорту "Рощино". На борту находились 40 пассажиров, в том числе 13 детей, и шесть членов экипажа. Пострадавших нет, судно не повреждено, оно отбуксировано на стоянку. Пассажиры вылетели в пункт назначения на резервном самолете в 9.26 мск.
"Специалисты агентства классифицировали произошедшее событие как серьезный авиационный инцидент. Расследованием его причин занимается Тюменское МТУ Росавиации", - сообщило ведомство.
"Ключевая цель расследования - установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем", - подчеркнули в Росавиации.
Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Тюмени, не получил повреждений
ПроисшествияТюменьБелоярскийФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ан-24
 
 
