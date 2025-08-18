На Камчатке опровергли сообщения о переносе губернаторских выборов

Рейтинг@Mail.ru
04:44 18.08.2025
камчатский край
курская область
россия
владимир солодов
камчатка
общество
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг. – РИА Новости. Правительство Камчатского края официально опровергло распространяющуюся в мессенджерах информацию о возможном переносе выборов губернатора. "Выборы губернатора Камчатского края будут перенесены из-за введенного в регионе режима ЧС после землетрясения, произошедшего 30 июля — такие комментарии разгонялись по местным Telegram-каналам", — отметили в правительстве региона. Там подчеркнули, что режим ЧС введен исключительно для координации восстановительных работ и не влияет на избирательный процесс. "Введение режима ЧС на территории Камчатского края направлено на обеспечение безопасности, поддержку населения и координацию действий различных органов власти при повторных катаклизмах", — пояснили в правительстве. В качестве примера приводятся другие регионы, где выборы проводились в сложных условиях: Приморье во время наводнения 2023 года, Курская область в 2024 году, а также референдумы в новых субъектах РФ в период специальной военной операции. Губернатор Владимир Солодов продолжает работу в штатном режиме, в том числе занимаясь вопросами расселения жителей пострадавших от землетрясения домов. На прошлой неделе он обратился в федеральное правительство с просьбой ускорить выделение средств на эти цели. В региональном правительстве призвали жителей не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации. Избирательная кампания в Камчатском крае продолжается согласно установленному графику. По сообщению избирательной комиссии Камчатского края, 14 сентября 2025 года в регионе предстоит избрать губернатора, восемь глав сельских поселений, а также 165 депутатов.
камчатский край, курская область, россия, владимир солодов, камчатка, общество
Камчатский край, Курская область, Россия, Владимир Солодов, Камчатка, Общество
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах губернатора Камчатского края
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг. – РИА Новости. Правительство Камчатского края официально опровергло распространяющуюся в мессенджерах информацию о возможном переносе выборов губернатора.
"Выборы губернатора Камчатского края будут перенесены из-за введенного в регионе режима ЧС после землетрясения, произошедшего 30 июля — такие комментарии разгонялись по местным Telegram-каналам", — отметили в правительстве региона.
Там подчеркнули, что режим ЧС введен исключительно для координации восстановительных работ и не влияет на избирательный процесс.
"Введение режима ЧС на территории Камчатского края направлено на обеспечение безопасности, поддержку населения и координацию действий различных органов власти при повторных катаклизмах", — пояснили в правительстве.
В качестве примера приводятся другие регионы, где выборы проводились в сложных условиях: Приморье во время наводнения 2023 года, Курская область в 2024 году, а также референдумы в новых субъектах РФ в период специальной военной операции.
Губернатор Владимир Солодов продолжает работу в штатном режиме, в том числе занимаясь вопросами расселения жителей пострадавших от землетрясения домов. На прошлой неделе он обратился в федеральное правительство с просьбой ускорить выделение средств на эти цели.
В региональном правительстве призвали жителей не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации. Избирательная кампания в Камчатском крае продолжается согласно установленному графику.
По сообщению избирательной комиссии Камчатского края, 14 сентября 2025 года в регионе предстоит избрать губернатора, восемь глав сельских поселений, а также 165 депутатов.
Камчатский крайКурская областьРоссияВладимир СолодовКамчаткаОбщество
 
 
