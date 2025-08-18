https://ria.ru/20250818/vybory-2035969265.html
На Камчатке опровергли сообщения о переносе губернаторских выборов
На Камчатке опровергли сообщения о переносе губернаторских выборов - РИА Новости, 18.08.2025
На Камчатке опровергли сообщения о переносе губернаторских выборов
Правительство Камчатского края официально опровергло распространяющуюся в мессенджерах информацию о возможном переносе выборов губернатора.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг. – РИА Новости. Правительство Камчатского края официально опровергло распространяющуюся в мессенджерах информацию о возможном переносе выборов губернатора. "Выборы губернатора Камчатского края будут перенесены из-за введенного в регионе режима ЧС после землетрясения, произошедшего 30 июля — такие комментарии разгонялись по местным Telegram-каналам", — отметили в правительстве региона. Там подчеркнули, что режим ЧС введен исключительно для координации восстановительных работ и не влияет на избирательный процесс. "Введение режима ЧС на территории Камчатского края направлено на обеспечение безопасности, поддержку населения и координацию действий различных органов власти при повторных катаклизмах", — пояснили в правительстве. В качестве примера приводятся другие регионы, где выборы проводились в сложных условиях: Приморье во время наводнения 2023 года, Курская область в 2024 году, а также референдумы в новых субъектах РФ в период специальной военной операции. Губернатор Владимир Солодов продолжает работу в штатном режиме, в том числе занимаясь вопросами расселения жителей пострадавших от землетрясения домов. На прошлой неделе он обратился в федеральное правительство с просьбой ускорить выделение средств на эти цели. В региональном правительстве призвали жителей не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации. Избирательная кампания в Камчатском крае продолжается согласно установленному графику. По сообщению избирательной комиссии Камчатского края, 14 сентября 2025 года в регионе предстоит избрать губернатора, восемь глав сельских поселений, а также 165 депутатов.
