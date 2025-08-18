Рейтинг@Mail.ru
В Боливии по итогам первого тура не удалось избрать президента - РИА Новости, 18.08.2025
04:18 18.08.2025 (обновлено: 12:08 18.08.2025)
В Боливии по итогам первого тура не удалось избрать президента
ЛА-ПАС, 18 авг - РИА Новости. Боливия "повернула направо", во второй тур выборов президента проходят два кандидата от оппозиции Родриго Пас и Хорхе Кирога, следует из данных верховного избирательного суда по итогам подсчета 91% голосов.На пресс-конференции члены суда продемонстрировали данные, согласно которым по итогам подсчета 91% голосов Родриго Пас набирает 32,08%, Хорхе Кирога 26,94%.Глава суда Оскар Хассентеуфель сообщил, что окончательные данные будут подсчитаны в ближайшие часы.Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать больше 50% голосов или 40% с разрывом от следующего кандидата в 10%. В противном случае состоится второй тур, он намечен на 19 октября.
в мире, боливия
© Getty Images / Gaston Brito MiserocchiСотрудник избирательной комиссии проверяет данные избирателя во время президентских выборов на избирательном участке в Ла-Пасе, Боливия. 17 августа 2025
Сотрудник избирательной комиссии проверяет данные избирателя во время президентских выборов на избирательном участке в Ла-Пасе, Боливия. 17 августа 2025
ЛА-ПАС, 18 авг - РИА Новости. Боливия "повернула направо", во второй тур выборов президента проходят два кандидата от оппозиции Родриго Пас и Хорхе Кирога, следует из данных верховного избирательного суда по итогам подсчета 91% голосов.
На пресс-конференции члены суда продемонстрировали данные, согласно которым по итогам подсчета 91% голосов Родриго Пас набирает 32,08%, Хорхе Кирога 26,94%.
Глава суда Оскар Хассентеуфель сообщил, что окончательные данные будут подсчитаны в ближайшие часы.
Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать больше 50% голосов или 40% с разрывом от следующего кандидата в 10%. В противном случае состоится второй тур, он намечен на 19 октября.
Наблюдатели от России позитивно оценили ход голосования в Боливии
Вчера, 23:49
 
