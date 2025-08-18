https://ria.ru/20250818/vybory-2035968279.html
В Боливии по итогам первого тура не удалось избрать президента
В Боливии по итогам первого тура не удалось избрать президента
В Боливии по итогам первого тура не удалось избрать президента
Боливия "повернула направо", во второй тур выборов президента проходят два кандидата от оппозиции Родриго Пас и Хорхе Кирога
2025-08-18T04:18:00+03:00
2025-08-18T04:18:00+03:00
2025-08-18T12:08:00+03:00
ЛА-ПАС, 18 авг - РИА Новости. Боливия "повернула направо", во второй тур выборов президента проходят два кандидата от оппозиции Родриго Пас и Хорхе Кирога, следует из данных верховного избирательного суда по итогам подсчета 91% голосов.На пресс-конференции члены суда продемонстрировали данные, согласно которым по итогам подсчета 91% голосов Родриго Пас набирает 32,08%, Хорхе Кирога 26,94%.Глава суда Оскар Хассентеуфель сообщил, что окончательные данные будут подсчитаны в ближайшие часы.Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать больше 50% голосов или 40% с разрывом от следующего кандидата в 10%. В противном случае состоится второй тур, он намечен на 19 октября.
