Два правых кандидата проходят во второй тур президентских выборов в Боливии

03:40 18.08.2025 (обновлено: 12:07 18.08.2025)
в мире
боливия
ЛА-ПАС, 18 авг - РИА Новости. Боливийцы на выборах президента Боливии проголосовали за "поворот направо", во второй тур проходят два оппозиционных кандидата, свидетельствуют данные exit poll, которые приводит телеканал Unitel.Речь идет о сенаторе Родриго Пасе от Христианской демократической партии, который, согласно опросам, занимал третью строчку. Согласно exit poll, у него 31,3% голосов. За ним идет лидер опросов - экс-президент Хорхе Кирога с 27,3%.У одного из фаворитов опросов, предпринимателя Самуэля Дории Медины, 20,2% голосов. Кандидат от левых сил, глава сената Андронико Родригес, на четвертом месте с 8% голосов.Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать больше 50% голосов или 40% с разрывом от следующего кандидата в 10%. В противном случае состоится второй тур, он намечен на 19 октября.
Наблюдатели от России позитивно оценили ход голосования в Боливии
Вчера, 23:49
 
В миреБоливия
 
 
