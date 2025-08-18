https://ria.ru/20250818/vybory-2035966298.html

Два правых кандидата проходят во второй тур президентских выборов в Боливии

ЛА-ПАС, 18 авг - РИА Новости. Боливийцы на выборах президента Боливии проголосовали за "поворот направо", во второй тур проходят два оппозиционных кандидата, свидетельствуют данные exit poll, которые приводит телеканал Unitel.Речь идет о сенаторе Родриго Пасе от Христианской демократической партии, который, согласно опросам, занимал третью строчку. Согласно exit poll, у него 31,3% голосов. За ним идет лидер опросов - экс-президент Хорхе Кирога с 27,3%.У одного из фаворитов опросов, предпринимателя Самуэля Дории Медины, 20,2% голосов. Кандидат от левых сил, глава сената Андронико Родригес, на четвертом месте с 8% голосов.Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать больше 50% голосов или 40% с разрывом от следующего кандидата в 10%. В противном случае состоится второй тур, он намечен на 19 октября.

