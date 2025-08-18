Рейтинг@Mail.ru
Ганчев назвал окружение Купянска правильной стратегией - РИА Новости, 18.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 18.08.2025 (обновлено: 19:39 18.08.2025)
Ганчев назвал окружение Купянска правильной стратегией
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Стратегически правильно Купянск взять в окружение, а не в лоб, что сейчас и происходит, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Противник по-прежнему занимает господствующую высоту, поэтому освобождение, что называется, в лоб, просто невозможно. Для нас стратегически правильно взять город (Купянск - ред.) в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени", - сообщил Ганчев.
Ганчев назвал окружение Купянска правильной стратегией

Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Стратегически правильно Купянск взять в окружение, а не в лоб, что сейчас и происходит, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Противник по-прежнему занимает господствующую высоту, поэтому освобождение, что называется, в лоб, просто невозможно. Для нас стратегически правильно взять город (Купянск - ред.) в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени", - сообщил Ганчев.
ВСУ размещают РЭБ на домах в Харькове, заявили в российской администрации
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВ мире
 
 
