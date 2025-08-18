https://ria.ru/20250818/vsu-2036136124.html
Ганчев назвал окружение Купянска правильной стратегией
Ганчев назвал окружение Купянска правильной стратегией - РИА Новости, 18.08.2025
Ганчев назвал окружение Купянска правильной стратегией
Стратегически правильно Купянск взять в окружение, а не в лоб, что сейчас и происходит, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Стратегически правильно Купянск взять в окружение, а не в лоб, что сейчас и происходит, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Противник по-прежнему занимает господствующую высоту, поэтому освобождение, что называется, в лоб, просто невозможно. Для нас стратегически правильно взять город (Купянск - ред.) в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени", - сообщил Ганчев.
