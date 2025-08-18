https://ria.ru/20250818/vsu-2036092116.html

При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области

При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 18.08.2025

При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области

Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму при атаке вражеского беспилотника на автомобиль возле села Нечаевка Белгородского района, сообщил... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T16:29:00+03:00

2025-08-18T16:29:00+03:00

2025-08-18T16:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094102_0:77:1281:797_1920x0_80_0_0_5063cd022aa9cf32ac0956021a98ddc3.jpg

ТУЛА, 18 авг - РИА Новости. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму при атаке вражеского беспилотника на автомобиль возле села Нечаевка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В районе села Нечаевка Белгородского района от удара беспилотника по легковому автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. По информации от медиков, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.Глава региона уточнил, что автомобиль также получил повреждения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, россия