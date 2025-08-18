Рейтинг@Mail.ru
При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 18.08.2025 (обновлено: 16:42 18.08.2025)
При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области
При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 18.08.2025
При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области
Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму при атаке вражеского беспилотника на автомобиль возле села Нечаевка Белгородского района, сообщил... РИА Новости, 18.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
россия
ТУЛА, 18 авг - РИА Новости. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму при атаке вражеского беспилотника на автомобиль возле села Нечаевка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В районе села Нечаевка Белгородского района от удара беспилотника по легковому автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. По информации от медиков, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.Глава региона уточнил, что автомобиль также получил повреждения.
белгородская область
россия
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Россия
При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области

При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель белгородского села Нечаевка

© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ на автомобиль возле села Нечаевка Белгородского района
Последствия атаки со стороны ВСУ на автомобиль возле села Нечаевка Белгородского района - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ на автомобиль возле села Нечаевка Белгородского района
ТУЛА, 18 авг - РИА Новости. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму при атаке вражеского беспилотника на автомобиль возле села Нечаевка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В районе села Нечаевка Белгородского района от удара беспилотника по легковому автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. По информации от медиков, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.
Глава региона уточнил, что автомобиль также получил повреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Происшествия
Белгородская область
Вооруженные силы Украины
Вячеслав Гладков
Россия
 
 
