При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области
При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 18.08.2025
При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области
Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму при атаке вражеского беспилотника на автомобиль возле села Нечаевка Белгородского района, сообщил... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T16:29:00+03:00
2025-08-18T16:29:00+03:00
2025-08-18T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
россия
ТУЛА, 18 авг - РИА Новости. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму при атаке вражеского беспилотника на автомобиль возле села Нечаевка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В районе села Нечаевка Белгородского района от удара беспилотника по легковому автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. По информации от медиков, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.Глава региона уточнил, что автомобиль также получил повреждения.
белгородская область
россия
