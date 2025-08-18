Рейтинг@Mail.ru
СК раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Донецк - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:53 18.08.2025 (обновлено: 12:14 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/vsu-2036020538.html
СК раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Донецк
СК раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Донецк - РИА Новости, 18.08.2025
СК раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Донецк
Украинские военные ночью атаковали Донецк с применением ударного БПЛА самолетного типа, заявил РИА Новости сотрудник Следственного комитета России. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T11:53:00+03:00
2025-08-18T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
россия
ленинский район
алексей кулемзин (донецк)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036023722_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5578ee5156cd6a75989924a9985aedb.jpg
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные ночью атаковали Донецк с применением ударного БПЛА самолетного типа, заявил РИА Новости сотрудник Следственного комитета России. В МЧС России в понедельник заявили, что при ночной атаке ВСУ в Ленинском районе Донецка погибла женщина в возрасте 61 года, ее тело извлекли из-под завалов обрушенного частного жилого дома. "Следователями Следственного комитета России производится фиксация массированной атаки на Ленинский район Донецка со стороны вооруженных формирований Украины... Противник вел огонь по жилому району, где отсутствует вооружение и военная техника. Кроме того, на месте обнаружены фрагменты, предположительно, ударного БПЛА самолетного типа, осколки которого будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", - сказал сотрудник СК РФ. Соседка погибшей Светлана рассказала, что взрыв произошел в огороде у дома погибшей. "Это было поздно ночью, там какие-то две секунды, и тут сильный взрыв, и пламя у меня перед окном. Я подумала, что это к соседке залетело в огород. Но соседка погибла", — поделилась она. Ранее в понедельник мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате ночного обстрела Ленинского района Донецка пострадали женщина и 20-летний парень.
https://ria.ru/20250818/delo-2035992238.html
донецк
россия
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Остатки ударных БПЛА, примененных ВСУ при ночной атаке на Донецк
ВСУ применили ударные БПЛА при ночной атаке на Донецк, сообщили РИА Новости в СК
2025-08-18T11:53
true
PT1M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036023722_404:0:1844:1080_1920x0_80_0_0_802941009b2de97d5013744174f1d806.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, россия, ленинский район, алексей кулемзин (донецк), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Ленинский район, Алексей Кулемзин (Донецк), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Донецк

СК: ВСУ ночью атаковали Донецк с применением ударного БПЛА самолетного типа

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные ночью атаковали Донецк с применением ударного БПЛА самолетного типа, заявил РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.
В МЧС России в понедельник заявили, что при ночной атаке ВСУ в Ленинском районе Донецка погибла женщина в возрасте 61 года, ее тело извлекли из-под завалов обрушенного частного жилого дома.
"Следователями Следственного комитета России производится фиксация массированной атаки на Ленинский район Донецка со стороны вооруженных формирований Украины... Противник вел огонь по жилому району, где отсутствует вооружение и военная техника. Кроме того, на месте обнаружены фрагменты, предположительно, ударного БПЛА самолетного типа, осколки которого будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", - сказал сотрудник СК РФ.
Соседка погибшей Светлана рассказала, что взрыв произошел в огороде у дома погибшей.
"Это было поздно ночью, там какие-то две секунды, и тут сильный взрыв, и пламя у меня перед окном. Я подумала, что это к соседке залетело в огород. Но соседка погибла", — поделилась она.
Ранее в понедельник мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате ночного обстрела Ленинского района Донецка пострадали женщина и 20-летний парень.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на российские регионы
09:44
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкРоссияЛенинский районАлексей Кулемзин (Донецк)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала