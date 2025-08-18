https://ria.ru/20250818/vsu-2036020538.html

СК раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Донецк

Украинские военные ночью атаковали Донецк с применением ударного БПЛА самолетного типа, заявил РИА Новости сотрудник Следственного комитета России. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T11:53:00+03:00

2025-08-18T11:53:00+03:00

2025-08-18T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

россия

ленинский район

алексей кулемзин (донецк)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036023722_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5578ee5156cd6a75989924a9985aedb.jpg

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные ночью атаковали Донецк с применением ударного БПЛА самолетного типа, заявил РИА Новости сотрудник Следственного комитета России. В МЧС России в понедельник заявили, что при ночной атаке ВСУ в Ленинском районе Донецка погибла женщина в возрасте 61 года, ее тело извлекли из-под завалов обрушенного частного жилого дома. "Следователями Следственного комитета России производится фиксация массированной атаки на Ленинский район Донецка со стороны вооруженных формирований Украины... Противник вел огонь по жилому району, где отсутствует вооружение и военная техника. Кроме того, на месте обнаружены фрагменты, предположительно, ударного БПЛА самолетного типа, осколки которого будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", - сказал сотрудник СК РФ. Соседка погибшей Светлана рассказала, что взрыв произошел в огороде у дома погибшей. "Это было поздно ночью, там какие-то две секунды, и тут сильный взрыв, и пламя у меня перед окном. Я подумала, что это к соседке залетело в огород. Но соседка погибла", — поделилась она. Ранее в понедельник мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате ночного обстрела Ленинского района Донецка пострадали женщина и 20-летний парень.

2025

донецк, россия, ленинский район, алексей кулемзин (донецк), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)