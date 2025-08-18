https://ria.ru/20250818/vsu-2035980190.html
ВСУ не хватает машин для вывоза убитых на Волчанском направлении
ВСУ не хватает машин для вывоза убитых на Волчанском направлении - РИА Новости, 18.08.2025
ВСУ не хватает машин для вывоза убитых на Волчанском направлении
ВСУ несут значительные потери на волчанском направлении, для вывоза убитых и раненых нужны уже не пикапы, а автобусы, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T07:58:00+03:00
2025-08-18T07:58:00+03:00
2025-08-18T07:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423202_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5c9a09c7c8d7438991c7d708cc87dc4.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВСУ несут значительные потери на волчанском направлении, для вывоза убитых и раненых нужны уже не пикапы, а автобусы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Волонтеры ВСУ сообщают об острой нехватке эвакуационных машин на волчанском направлении. Для вывоза убитых и раненых необходимы уже не пикапы а как минимум целые автобусы", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423202_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_178444f1096a421bda6c3f17ac25e4cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
ВСУ не хватает машин для вывоза убитых на Волчанском направлении
ВСУ несут значительные потери на Волчанском направлении