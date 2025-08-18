ВСУ не хватает машин для вывоза убитых на Волчанском направлении

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:58 18.08.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
в мире
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВСУ несут значительные потери на волчанском направлении, для вывоза убитых и раненых нужны уже не пикапы, а автобусы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Волонтеры ВСУ сообщают об острой нехватке эвакуационных машин на волчанском направлении. Для вывоза убитых и раненых необходимы уже не пикапы а как минимум целые автобусы", - сказал собеседник агентства.
вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВСУ несут значительные потери на волчанском направлении, для вывоза убитых и раненых нужны уже не пикапы, а автобусы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Волонтеры ВСУ сообщают об острой нехватке эвакуационных машин на волчанском направлении. Для вывоза убитых и раненых необходимы уже не пикапы а как минимум целые автобусы", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияВ мире
 
 
