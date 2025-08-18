https://ria.ru/20250818/vsu-2035980190.html

ВСУ не хватает машин для вывоза убитых на Волчанском направлении

ВСУ не хватает машин для вывоза убитых на Волчанском направлении - РИА Новости, 18.08.2025

ВСУ не хватает машин для вывоза убитых на Волчанском направлении

ВСУ несут значительные потери на волчанском направлении, для вывоза убитых и раненых нужны уже не пикапы, а автобусы, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T07:58:00+03:00

2025-08-18T07:58:00+03:00

2025-08-18T07:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423202_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5c9a09c7c8d7438991c7d708cc87dc4.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВСУ несут значительные потери на волчанском направлении, для вывоза убитых и раненых нужны уже не пикапы, а автобусы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Волонтеры ВСУ сообщают об острой нехватке эвакуационных машин на волчанском направлении. Для вывоза убитых и раненых необходимы уже не пикапы а как минимум целые автобусы", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, в мире