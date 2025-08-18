https://ria.ru/20250818/vsu-2035974515.html

ВСУ испытывают нехватку солдат для обороны Красноармейска, рассказал боец

2025-08-18T06:24:00+03:00

СЕЛИДОВО, 18 авг - РИА Новости. ВСУ испытывают острую нехватку личного состава под Красноармейском и пытаются выстроить систему обороны за счет использования БПЛА, сообщил РИА Новости разведчик российской группировки войск "Центр" с позывным "Велес". "Большая масса (мобилизованных в ВСУ – ред.) остается в Покровске (украинское название Красноармейска – ред.), и плюс постоянно им завозят такое пополнение, которого, к великому нашему счастью, у них осталось там немного. То есть заметно, что у них нехватка острая людей, и вот они пытаются выстроить все (систему обороны – ред.) через БПЛА", - сказал "Велес". Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.

