Рейтинг@Mail.ru
ВСУ испытывают нехватку солдат для обороны Красноармейска, рассказал боец - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:24 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/vsu-2035974515.html
ВСУ испытывают нехватку солдат для обороны Красноармейска, рассказал боец
ВСУ испытывают нехватку солдат для обороны Красноармейска, рассказал боец - РИА Новости, 18.08.2025
ВСУ испытывают нехватку солдат для обороны Красноармейска, рассказал боец
ВСУ испытывают острую нехватку личного состава под Красноармейском и пытаются выстроить систему обороны за счет использования БПЛА, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T06:24:00+03:00
2025-08-18T06:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832449319_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_52616ef8e68b10483105021d792629fd.jpg
СЕЛИДОВО, 18 авг - РИА Новости. ВСУ испытывают острую нехватку личного состава под Красноармейском и пытаются выстроить систему обороны за счет использования БПЛА, сообщил РИА Новости разведчик российской группировки войск "Центр" с позывным "Велес". "Большая масса (мобилизованных в ВСУ – ред.) остается в Покровске (украинское название Красноармейска – ред.), и плюс постоянно им завозят такое пополнение, которого, к великому нашему счастью, у них осталось там немного. То есть заметно, что у них нехватка острая людей, и вот они пытаются выстроить все (систему обороны – ред.) через БПЛА", - сказал "Велес". Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832449319_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_4e5aefafdab655fbd185448e919aebf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красноармейск, донецкая народная республика, покровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Покровск, Вооруженные силы Украины
ВСУ испытывают нехватку солдат для обороны Красноармейска, рассказал боец

ВСУ испытывают острую нехватку личного состава для обороны Красноармейска

© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Roman Chop
Читать ria.ru в
Дзен
СЕЛИДОВО, 18 авг - РИА Новости. ВСУ испытывают острую нехватку личного состава под Красноармейском и пытаются выстроить систему обороны за счет использования БПЛА, сообщил РИА Новости разведчик российской группировки войск "Центр" с позывным "Велес".
"Большая масса (мобилизованных в ВСУ – ред.) остается в Покровске (украинское название Красноармейска – ред.), и плюс постоянно им завозят такое пополнение, которого, к великому нашему счастью, у них осталось там немного. То есть заметно, что у них нехватка острая людей, и вот они пытаются выстроить все (систему обороны – ред.) через БПЛА", - сказал "Велес".
Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаПокровскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала