https://ria.ru/20250818/vsu-2035974515.html
ВСУ испытывают нехватку солдат для обороны Красноармейска, рассказал боец
ВСУ испытывают нехватку солдат для обороны Красноармейска, рассказал боец - РИА Новости, 18.08.2025
ВСУ испытывают нехватку солдат для обороны Красноармейска, рассказал боец
ВСУ испытывают острую нехватку личного состава под Красноармейском и пытаются выстроить систему обороны за счет использования БПЛА, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T06:24:00+03:00
2025-08-18T06:24:00+03:00
2025-08-18T06:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832449319_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_52616ef8e68b10483105021d792629fd.jpg
СЕЛИДОВО, 18 авг - РИА Новости. ВСУ испытывают острую нехватку личного состава под Красноармейском и пытаются выстроить систему обороны за счет использования БПЛА, сообщил РИА Новости разведчик российской группировки войск "Центр" с позывным "Велес". "Большая масса (мобилизованных в ВСУ – ред.) остается в Покровске (украинское название Красноармейска – ред.), и плюс постоянно им завозят такое пополнение, которого, к великому нашему счастью, у них осталось там немного. То есть заметно, что у них нехватка острая людей, и вот они пытаются выстроить все (систему обороны – ред.) через БПЛА", - сказал "Велес". Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832449319_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_4e5aefafdab655fbd185448e919aebf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красноармейск, донецкая народная республика, покровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Покровск, Вооруженные силы Украины
ВСУ испытывают нехватку солдат для обороны Красноармейска, рассказал боец
ВСУ испытывают острую нехватку личного состава для обороны Красноармейска