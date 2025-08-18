https://ria.ru/20250818/vsu-2035967496.html
Подразделения ВСУ начинают отходить из Красноармейска, сообщил боец
Подразделения ВСУ начинают отходить из Красноармейска, сообщил боец
СЕЛИДОВО, 18 авг РИА Новости. Распиаренные подразделения ВСУ начинают отходить из Красноармейска (украинское название - Покровск), а им на смену отправляют мобилизованных, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Велес". "Медийные подразделения, которые там снимают репортажи, они уже быстро сваливают, то есть там оставляя своих побратимов … пытаются уходить сейчас в сторону Гришино по дороге", - рассказал "Велес". "Велес" добавил, что на смену "медийным" подразделениям ВСУ в Красноармейск отправляют мобилизованных со слабой подготовкой. "Пленные очень часто говорят, что их просто там схватили, поймали там просто, они были там в тыловых обеспечениях, вот как у них постоянно, что "я водитель", "я повар", вот таких очень часто стало намного больше попадаться", - добавил "Велес". Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
