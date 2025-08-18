Рейтинг@Mail.ru
Подразделения ВСУ начинают отходить из Красноармейска, сообщил боец - РИА Новости, 18.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
04:08 18.08.2025
Подразделения ВСУ начинают отходить из Красноармейска, сообщил боец
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
покровск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
СЕЛИДОВО, 18 авг РИА Новости. Распиаренные подразделения ВСУ начинают отходить из Красноармейска (украинское название - Покровск), а им на смену отправляют мобилизованных, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Велес". "Медийные подразделения, которые там снимают репортажи, они уже быстро сваливают, то есть там оставляя своих побратимов … пытаются уходить сейчас в сторону Гришино по дороге", - рассказал "Велес". "Велес" добавил, что на смену "медийным" подразделениям ВСУ в Красноармейск отправляют мобилизованных со слабой подготовкой. "Пленные очень часто говорят, что их просто там схватили, поймали там просто, они были там в тыловых обеспечениях, вот как у них постоянно, что "я водитель", "я повар", вот таких очень часто стало намного больше попадаться", - добавил "Велес". Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
красноармейск
покровск
донецкая народная республика
СЕЛИДОВО, 18 авг РИА Новости. Распиаренные подразделения ВСУ начинают отходить из Красноармейска (украинское название - Покровск), а им на смену отправляют мобилизованных, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Велес".
"Медийные подразделения, которые там снимают репортажи, они уже быстро сваливают, то есть там оставляя своих побратимов … пытаются уходить сейчас в сторону Гришино по дороге", - рассказал "Велес".
"Велес" добавил, что на смену "медийным" подразделениям ВСУ в Красноармейск отправляют мобилизованных со слабой подготовкой.
"Пленные очень часто говорят, что их просто там схватили, поймали там просто, они были там в тыловых обеспечениях, вот как у них постоянно, что "я водитель", "я повар", вот таких очень часто стало намного больше попадаться", - добавил "Велес".
Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
Пушилин допустил окружение ВС России Красноармейска и Димитрова
