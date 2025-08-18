Рейтинг@Mail.ru
ВСУ размещают РЭБ на домах в Харькове, заявили в российской администрации - РИА Новости, 18.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 18.08.2025 (обновлено: 18:56 18.08.2025)
ВСУ размещают РЭБ на домах в Харькове, заявили в российской администрации
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска размещают на крышах домов в Харькове системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под прикрытием ПВО, развернутых в густонаселенных районах города, что ставит под удар его жителей, сообщает УВД российской администрации Харьковской области в своём Telegram-канале. "Управление внутренних дел ВГА Харьковской области располагает оперативной информацией о том, что незаконные вооруженные формирования (НВФ) Украины размещают системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на крышах жилых многоэтажных домов в Харькове. По утверждениям источников, эти комплексы прикрывают объекты ПВО, но развернуты в густонаселенных районах, что ставит под удар гражданское население", - говорится в сообщении УВД.
CC BY 2.0 / Dmitriy Vasilenko / DSC_1300Харьков
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска размещают на крышах домов в Харькове системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под прикрытием ПВО, развернутых в густонаселенных районах города, что ставит под удар его жителей, сообщает УВД российской администрации Харьковской области в своём Telegram-канале.
"Управление внутренних дел ВГА Харьковской области располагает оперативной информацией о том, что незаконные вооруженные формирования (НВФ) Украины размещают системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на крышах жилых многоэтажных домов в Харькове. По утверждениям источников, эти комплексы прикрывают объекты ПВО, но развернуты в густонаселенных районах, что ставит под удар гражданское население", - говорится в сообщении УВД.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская областьУкраинаВ мире
 
 
