ВСУ размещают РЭБ на домах в Харькове, заявили в российской администрации
ВСУ размещают РЭБ на домах в Харькове, заявили в российской администрации
2025-08-18T18:49:00+03:00
2025-08-18T18:49:00+03:00
2025-08-18T18:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
украина
в мире
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска размещают на крышах домов в Харькове системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под прикрытием ПВО, развернутых в густонаселенных районах города, что ставит под удар его жителей, сообщает УВД российской администрации Харьковской области в своём Telegram-канале. "Управление внутренних дел ВГА Харьковской области располагает оперативной информацией о том, что незаконные вооруженные формирования (НВФ) Украины размещают системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на крышах жилых многоэтажных домов в Харькове. По утверждениям источников, эти комплексы прикрывают объекты ПВО, но развернуты в густонаселенных районах, что ставит под удар гражданское население", - говорится в сообщении УВД.
