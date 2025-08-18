https://ria.ru/20250818/vojska-2036126388.html

ВСУ размещают РЭБ на домах в Харькове, заявили в российской администрации

2025-08-18T18:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьков

харьковская область

украина

в мире

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска размещают на крышах домов в Харькове системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под прикрытием ПВО, развернутых в густонаселенных районах города, что ставит под удар его жителей, сообщает УВД российской администрации Харьковской области в своём Telegram-канале. "Управление внутренних дел ВГА Харьковской области располагает оперативной информацией о том, что незаконные вооруженные формирования (НВФ) Украины размещают системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на крышах жилых многоэтажных домов в Харькове. По утверждениям источников, эти комплексы прикрывают объекты ПВО, но развернуты в густонаселенных районах, что ставит под удар гражданское население", - говорится в сообщении УВД.

харьков

харьковская область

украина

2025

