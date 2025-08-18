Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали автозаправочную станцию в ДНР - РИА Новости, 18.08.2025
15:33 18.08.2025
ВСУ атаковали автозаправочную станцию в ДНР
ВСУ атаковали автозаправочную станцию в ДНР
происшествия
днр
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные с применением БПЛА атаковали автозаправочную станцию на трассе в Енакиево в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. Атака дрона пришлась возле цистерны с газом, произошел сильный взрыв. В результате было уничтожено по меньшей мере три автомобиля, выгорело административное здание и заправочные колонки. На месте атаки были найдены фрагменты БПЛА.
происшествия, днр
Происшествия, ДНР
© Фото : Донецкое агентство новостей/TelegramПоследствия атаки АЗС на трассе в Енакиево
© Фото : Донецкое агентство новостей/Telegram
Последствия атаки АЗС на трассе в Енакиево
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные с применением БПЛА атаковали автозаправочную станцию на трассе в Енакиево в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
Атака дрона пришлась возле цистерны с газом, произошел сильный взрыв. В результате было уничтожено по меньшей мере три автомобиля, выгорело административное здание и заправочные колонки.
На месте атаки были найдены фрагменты БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
