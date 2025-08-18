https://ria.ru/20250818/voennye-2036073725.html
ВСУ атаковали автозаправочную станцию в ДНР
ВСУ атаковали автозаправочную станцию в ДНР - РИА Новости, 18.08.2025
ВСУ атаковали автозаправочную станцию в ДНР
Украинские военные с применением БПЛА атаковали автозаправочную станцию на трассе в Енакиево в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
2025-08-18T15:33:00+03:00
2025-08-18T15:33:00+03:00
2025-08-18T15:33:00+03:00
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные с применением БПЛА атаковали автозаправочную станцию на трассе в Енакиево в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. Атака дрона пришлась возле цистерны с газом, произошел сильный взрыв. В результате было уничтожено по меньшей мере три автомобиля, выгорело административное здание и заправочные колонки. На месте атаки были найдены фрагменты БПЛА.
ВСУ атаковали автозаправочную станцию в ДНР
