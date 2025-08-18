https://ria.ru/20250818/voennye-2036073725.html

ВСУ атаковали автозаправочную станцию в ДНР

ВСУ атаковали автозаправочную станцию в ДНР - РИА Новости, 18.08.2025

ВСУ атаковали автозаправочную станцию в ДНР

Украинские военные с применением БПЛА атаковали автозаправочную станцию на трассе в Енакиево в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T15:33:00+03:00

2025-08-18T15:33:00+03:00

2025-08-18T15:33:00+03:00

происшествия

днр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036073360_0:148:1280:868_1920x0_80_0_0_13c6e1d5e2a6fb61f5f112144e4a7370.jpg

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные с применением БПЛА атаковали автозаправочную станцию на трассе в Енакиево в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. Атака дрона пришлась возле цистерны с газом, произошел сильный взрыв. В результате было уничтожено по меньшей мере три автомобиля, выгорело административное здание и заправочные колонки. На месте атаки были найдены фрагменты БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, днр