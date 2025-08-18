https://ria.ru/20250818/vlasti-2036027671.html
Палестина намерена создать временный комитет по управлению сектором Газа
Палестина намерена создать временный комитет по управлению сектором Газа - РИА Новости, 18.08.2025
Палестина намерена создать временный комитет по управлению сектором Газа
Власти Палестины вскоре объявят о создании временного комитета по управлению сектором Газа, заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Мустафа. РИА Новости, 18.08.2025
РАФАХ (Египет), 18 авг - РИА Новости. Власти Палестины вскоре объявят о создании временного комитета по управлению сектором Газа, заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Мустафа. "Мы вскоре объявим о создании временного комитета по управлению Газой", - сообщил Мустафа в ходе пресс-конференции возле КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа. Он добавил, что комитет будет находиться под контролем Палестинской национальной администрации.
