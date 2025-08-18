Рейтинг@Mail.ru
18.08.2025
Палестина намерена создать временный комитет по управлению сектором Газа
12:21 18.08.2025
Палестина намерена создать временный комитет по управлению сектором Газа
Палестина намерена создать временный комитет по управлению сектором Газа
2025-08-18T12:21:00+03:00
2025-08-18T12:21:00+03:00
в мире
палестина
египет
раф
палестинская национальная администрация
РАФАХ (Египет), 18 авг - РИА Новости. Власти Палестины вскоре объявят о создании временного комитета по управлению сектором Газа, заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Мустафа. "Мы вскоре объявим о создании временного комитета по управлению Газой", - сообщил Мустафа в ходе пресс-конференции возле КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа. Он добавил, что комитет будет находиться под контролем Палестинской национальной администрации.
в мире, палестина, египет, раф, палестинская национальная администрация
В мире, Палестина, Египет, РАФ, Палестинская национальная администрация
Палестина намерена создать временный комитет по управлению сектором Газа

РАФАХ (Египет), 18 авг - РИА Новости. Власти Палестины вскоре объявят о создании временного комитета по управлению сектором Газа, заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Мустафа.
"Мы вскоре объявим о создании временного комитета по управлению Газой", - сообщил Мустафа в ходе пресс-конференции возле КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа.
Он добавил, что комитет будет находиться под контролем Палестинской национальной администрации.
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Палестина отклонила предложение Израиля об открытии КПП "Рафах", пишут СМИ
12 августа 2024, 16:18
 
