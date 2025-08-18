Назван самый выгодный срок вклада в новых реалиях
Аналитик Замалеева заявила о максимальной выгоде вкладов на срок 3-6 месяцев
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Наиболее выгодным с точки зрения доходности сейчас является размещение денег на вкладе на срок от трех до шести месяцев, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
Сейчас краткосрочные депозиты до трех месяцев дают одну из максимальных доходностей (16-18 процентов годовых), но при каждом продлении ставка может снижаться, если Центробанк продолжит смягчение денежно-кредитной политики. А по депозитам от года и более сегодня предлагаются существенно более низкие ставки, отмечает эксперт.
По прогнозу Замалеевой, с учетом текущей динамики до конца 2025 года Центробанк может снизить ключевую ставку еще на два-три процентных пункта, что приведет к дальнейшему уменьшению доходности по депозитам. По этой причине сейчас лучше обратить внимание на вклады сроком от трех до шести месяцев.
"Открытие вкладов на срок до полугода сейчас дает шанс зафиксировать одну из лучших доходностей из предлагаемых банками, а к моменту их окончания выбрать новые инструменты уже в обновленных условиях рынка", — пояснила Замалеева.