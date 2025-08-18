https://ria.ru/20250818/vklda-2035840189.html

Назван самый выгодный срок вклада в новых реалиях

Назван самый выгодный срок вклада в новых реалиях - РИА Новости, 18.08.2025

Назван самый выгодный срок вклада в новых реалиях

Наиболее выгодным с точки зрения доходности сейчас является размещение денег на вкладе на срок от трех до шести месяцев, рассказала агентству "Прайм" аналитик... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T03:15:00+03:00

2025-08-18T03:15:00+03:00

2025-08-18T10:18:00+03:00

гаянэ замалеева

банки.ру

россия

вклады

деньги

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893327001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e15b48ee85d9f9e8a6aea1ff61c083e.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Наиболее выгодным с точки зрения доходности сейчас является размещение денег на вкладе на срок от трех до шести месяцев, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.Сейчас краткосрочные депозиты до трех месяцев дают одну из максимальных доходностей (16-18 процентов годовых), но при каждом продлении ставка может снижаться, если Центробанк продолжит смягчение денежно-кредитной политики. А по депозитам от года и более сегодня предлагаются существенно более низкие ставки, отмечает эксперт.По прогнозу Замалеевой, с учетом текущей динамики до конца 2025 года Центробанк может снизить ключевую ставку еще на два-три процентных пункта, что приведет к дальнейшему уменьшению доходности по депозитам. По этой причине сейчас лучше обратить внимание на вклады сроком от трех до шести месяцев."Открытие вкладов на срок до полугода сейчас дает шанс зафиксировать одну из лучших доходностей из предлагаемых банками, а к моменту их окончания выбрать новые инструменты уже в обновленных условиях рынка", — пояснила Замалеева.

https://ria.ru/20250815/dengi-2035410104.html

https://ria.ru/20250804/stavka-2033156305.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гаянэ замалеева, банки.ру, россия, вклады, деньги, общество