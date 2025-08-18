https://ria.ru/20250818/varlamov-2035962823.html

Варламов* не выплатил штраф за дискредитацию армии

Варламов* не выплатил штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 18.08.2025

Варламов* не выплатил штраф за дискредитацию армии

Блогер Илья Варламов не выплатил назначенный ему за дискредитацию ВС РФ штраф, сумма долга составляет 50 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T02:24:00+03:00

2025-08-18T02:24:00+03:00

2025-08-18T02:24:00+03:00

россия

москва

илья варламов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90726/46/907264684_0:423:1527:1282_1920x0_80_0_0_af57f695bbf44c71fb6cf378270a9512.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Блогер Илья Варламов не выплатил назначенный ему за дискредитацию ВС РФ штраф, сумма долга составляет 50 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов и судебными документами. Согласно судебным документам, в феврале 2023 года Варламов* выложил видео на YouTube, в котором выражал негативное отношение к российской армии. В конце июня 2024 года суд назначил блогеру штраф по статье о дискредитации ВС РФ. Штраф Варламов* в итоге не выплатил, поэтому в мае 2025 года приставы возбудили исполнительное производство. Сумма долга составила 50 тысяч рублей. Варламов* также обвиняется в распространении фейков о ВС РФ и уклонении от обязанностей иноагента. В среду в Мещанском суде Москвы сообщили РИА Новости, что прокурор во время прений сторон запросил восемь лет колонии со штрафом 99 миллионов рублей для Варламова* по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже Варламов* обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.* признан в РФ иноагентом

https://ria.ru/20250422/shtraf-2012746354.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, илья варламов