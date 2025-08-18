Рейтинг@Mail.ru
Слюсарь рассказал о падении урожайности в Ростовской области - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 18.08.2025 (обновлено: 14:39 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/urozhajnost-2036056605.html
Слюсарь рассказал о падении урожайности в Ростовской области
Слюсарь рассказал о падении урожайности в Ростовской области - РИА Новости, 18.08.2025
Слюсарь рассказал о падении урожайности в Ростовской области
Урожайность в Ростовской области в текущем году упала на порядка 30%, доложил врио губернатора Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T14:13:00+03:00
2025-08-18T14:39:00+03:00
ростовская область
россия
юрий слюсарь
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036061605_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_055ce4eb37a4db6d00d56568cb29c7cc.jpg
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Урожайность в Ростовской области в текущем году упала на порядка 30%, доложил врио губернатора Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "2021, 2022, 2023 годы – это были годы рекордов, мы доходили до 16 миллионов тонн по урожаю. Такого даже в Советском Союзе не было. А в прошлом году было падение на 20%, и в этом – 30", - сказал Слюсарь. Он уточнил, что к этому привело сочетание неблагоприятных климатических факторов: поздние заморозки, а затем сильная жара, засуха и маловодье. В итоге в регионе были повреждены или погибли порядка 1 миллиона гектаров. "Сейчас уже обмолот фактически завершён. В этом году это падение практически вдвое. И конечно, это большие убытки и потери. По областной линии меры поддержки оказываем, но в этом году нам без помощи федерального центра будет очень тяжело", - отметил он. Президент в свою очередь обратил внимание на опустынивание и сокращение защитных лесопосадок. Кроме того, на встрече обсуждался вопрос продления льготных кредитов и лизинговых платежей. Президент поручил рассмотреть варианты развития гидролесомелиорации.
https://ria.ru/20250818/putin-2036053269.html
https://ria.ru/20250818/bankrotstvo-2036051314.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036061605_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_8cafd99db0e0e9bdaf79dc6b742c9aee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, россия, юрий слюсарь , владимир путин, экономика
Ростовская область, Россия, Юрий Слюсарь , Владимир Путин, Экономика
Слюсарь рассказал о падении урожайности в Ростовской области

Слюсарь: урожайность в Ростовской области в 2025 году упала на 30 процентов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 августа 2025
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Урожайность в Ростовской области в текущем году упала на порядка 30%, доложил врио губернатора Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"2021, 2022, 2023 годы – это были годы рекордов, мы доходили до 16 миллионов тонн по урожаю. Такого даже в Советском Союзе не было. А в прошлом году было падение на 20%, и в этом – 30", - сказал Слюсарь.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи. 18 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Путин указал на нехватку врачей в Ростовской области
13:57
Он уточнил, что к этому привело сочетание неблагоприятных климатических факторов: поздние заморозки, а затем сильная жара, засуха и маловодье. В итоге в регионе были повреждены или погибли порядка 1 миллиона гектаров.
"Сейчас уже обмолот фактически завершён. В этом году это падение практически вдвое. И конечно, это большие убытки и потери. По областной линии меры поддержки оказываем, но в этом году нам без помощи федерального центра будет очень тяжело", - отметил он.
Президент в свою очередь обратил внимание на опустынивание и сокращение защитных лесопосадок. Кроме того, на встрече обсуждался вопрос продления льготных кредитов и лизинговых платежей. Президент поручил рассмотреть варианты развития гидролесомелиорации.
Путин на встрече с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Путин поддержал идею о моратории на банкротство ростовских аграриев
13:43
 
Ростовская областьРоссияЮрий СлюсарьВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала