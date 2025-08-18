https://ria.ru/20250818/urozhajnost-2036056605.html
Слюсарь рассказал о падении урожайности в Ростовской области
Урожайность в Ростовской области в текущем году упала на порядка 30%, доложил врио губернатора Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Урожайность в Ростовской области в текущем году упала на порядка 30%, доложил врио губернатора Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "2021, 2022, 2023 годы – это были годы рекордов, мы доходили до 16 миллионов тонн по урожаю. Такого даже в Советском Союзе не было. А в прошлом году было падение на 20%, и в этом – 30", - сказал Слюсарь. Он уточнил, что к этому привело сочетание неблагоприятных климатических факторов: поздние заморозки, а затем сильная жара, засуха и маловодье. В итоге в регионе были повреждены или погибли порядка 1 миллиона гектаров. "Сейчас уже обмолот фактически завершён. В этом году это падение практически вдвое. И конечно, это большие убытки и потери. По областной линии меры поддержки оказываем, но в этом году нам без помощи федерального центра будет очень тяжело", - отметил он. Президент в свою очередь обратил внимание на опустынивание и сокращение защитных лесопосадок. Кроме того, на встрече обсуждался вопрос продления льготных кредитов и лизинговых платежей. Президент поручил рассмотреть варианты развития гидролесомелиорации.
