Рейтинг@Mail.ru
Организатора БДСМ-тусовок на Урале приговорили к обязательным работам - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/ural-2035983755.html
Организатора БДСМ-тусовок на Урале приговорили к обязательным работам
Организатора БДСМ-тусовок на Урале приговорили к обязательным работам - РИА Новости, 18.08.2025
Организатора БДСМ-тусовок на Урале приговорили к обязательным работам
Станислава Словиковского, администратора екатеринбургского Telegram-канала, разместившего откровенные фотографии девушек с элементами христианской символики,... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T08:35:00+03:00
2025-08-18T08:35:00+03:00
происшествия
екатеринбург
урал
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91083/67/910836770_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_582132746927f462ce069e5431d3172c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Станислава Словиковского, администратора екатеринбургского Telegram-канала, разместившего откровенные фотографии девушек с элементами христианской символики, приговорили к обязательным работам по делу об оскорблении чувств верующих, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. "Мировой судья судебного участка №2 Железнодорожного района Екатеринбурга рассмотрела уголовное дело в отношении Станислава Словиковского. Органами предварительного расследования он обвинялся в оскорблении чувств верующих. Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация в тематическом Telegram-канале откровенных фотографий девушек с элементами христианской атрибутики и символики. Подсудимый был администратором этого канала", – рассказали в пресс-службе. Вину Словиковский не признал, отметили там. "Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов", – уточнили в инстанции. Как добавили в прокуратуре региона, фигурант разместил в канале девять подобных снимков в сентябре 2023 года. В правоохранительных органах в мае 2024 года рассказывали РИА Новости, что против "организатора БДСМ-тусовок" в столице Урала Станислава Словиковского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). По словам источника, силовики прервали эротическую вечеринку, проходившую в ночь на 25 мая на базе отдыха под Екатеринбургом, там и был задержан Словиковский. На мероприятие, отмечал собеседник агентства, тогда пришло порядка 60-80 человек, была там и несовершеннолетняя с матерью. Как ранее поясняли в правоохранительных органах, поводом для уголовного дела стали фотографии с анонсов прошлых вечеринок, размещенные в Telegram-канале мероприятий. Так, на одном из снимков была изображена полуголая девушка в балаклаве и стилизованном терновом венке и "на кресте".
https://ria.ru/20250814/varlamov-2035274750.html
https://ria.ru/20250818/lotereya-2035981450.html
екатеринбург
урал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91083/67/910836770_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_674d2b47f0f042804ab556dd6ee007dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, урал, россия
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Россия
Организатора БДСМ-тусовок на Урале приговорили к обязательным работам

Организатора БДСМ-тусовок Словиковского приговорили к обязательным работам

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Станислава Словиковского, администратора екатеринбургского Telegram-канала, разместившего откровенные фотографии девушек с элементами христианской символики, приговорили к обязательным работам по делу об оскорблении чувств верующих, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Мировой судья судебного участка №2 Железнодорожного района Екатеринбурга рассмотрела уголовное дело в отношении Станислава Словиковского. Органами предварительного расследования он обвинялся в оскорблении чувств верующих. Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация в тематическом Telegram-канале откровенных фотографий девушек с элементами христианской атрибутики и символики. Подсудимый был администратором этого канала", – рассказали в пресс-службе.
Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Варламову* заочно вынесли приговор за распространение фейков об армии
14 августа, 14:45
Вину Словиковский не признал, отметили там. "Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов", – уточнили в инстанции.
Как добавили в прокуратуре региона, фигурант разместил в канале девять подобных снимков в сентябре 2023 года.
В правоохранительных органах в мае 2024 года рассказывали РИА Новости, что против "организатора БДСМ-тусовок" в столице Урала Станислава Словиковского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). По словам источника, силовики прервали эротическую вечеринку, проходившую в ночь на 25 мая на базе отдыха под Екатеринбургом, там и был задержан Словиковский. На мероприятие, отмечал собеседник агентства, тогда пришло порядка 60-80 человек, была там и несовершеннолетняя с матерью.
Как ранее поясняли в правоохранительных органах, поводом для уголовного дела стали фотографии с анонсов прошлых вечеринок, размещенные в Telegram-канале мероприятий. Так, на одном из снимков была изображена полуголая девушка в балаклаве и стилизованном терновом венке и "на кресте".
Билет лотереи Мечталлион - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Жительница Чувашии выиграла 33 миллиона рублей в лотерее "Мечталлион"
08:10
 
ПроисшествияЕкатеринбургУралРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала