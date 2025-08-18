Организатора БДСМ-тусовок на Урале приговорили к обязательным работам
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Станислава Словиковского, администратора екатеринбургского Telegram-канала, разместившего откровенные фотографии девушек с элементами христианской символики, приговорили к обязательным работам по делу об оскорблении чувств верующих, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Мировой судья судебного участка №2 Железнодорожного района Екатеринбурга рассмотрела уголовное дело в отношении Станислава Словиковского. Органами предварительного расследования он обвинялся в оскорблении чувств верующих. Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация в тематическом Telegram-канале откровенных фотографий девушек с элементами христианской атрибутики и символики. Подсудимый был администратором этого канала", – рассказали в пресс-службе.
Вину Словиковский не признал, отметили там. "Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов", – уточнили в инстанции.
Как добавили в прокуратуре региона, фигурант разместил в канале девять подобных снимков в сентябре 2023 года.
В правоохранительных органах в мае 2024 года рассказывали РИА Новости, что против "организатора БДСМ-тусовок" в столице Урала Станислава Словиковского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). По словам источника, силовики прервали эротическую вечеринку, проходившую в ночь на 25 мая на базе отдыха под Екатеринбургом, там и был задержан Словиковский. На мероприятие, отмечал собеседник агентства, тогда пришло порядка 60-80 человек, была там и несовершеннолетняя с матерью.
Как ранее поясняли в правоохранительных органах, поводом для уголовного дела стали фотографии с анонсов прошлых вечеринок, размещенные в Telegram-канале мероприятий. Так, на одном из снимков была изображена полуголая девушка в балаклаве и стилизованном терновом венке и "на кресте".