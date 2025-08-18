https://ria.ru/20250818/ukreplenie-2035973294.html

ВСУ подготовились к боям в Искре в ДНР, заявил боец

ВСУ подготовились к боям в Искре в ДНР, заявил боец - РИА Новости, 18.08.2025

ВСУ подготовились к боям в Искре в ДНР, заявил боец

Боевики ВСУ создали полностью закрытое непростреливаемое укрепление в жилом доме перед боями в населенном пункте Искра в ДНР, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 18.08.2025

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ создали полностью закрытое непростреливаемое укрепление в жилом доме перед боями в населенном пункте Искра в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода 2-й мотострелковой роты 36-й бригады с позывным "Русич". "Во время зачистки населенного пункта Искра по одной из улиц, на которой находилась моя двойка, в движении на зачистке находим дом с бойцами Вооруженных сил Украины... довольно хороший укреп сделан. На входе все закрыто. То есть полностью ни гранату закинуть, ни прострелить. Они хорошо закрылись", - сказал боец. Он добавил, что боевики ВСУ отказались от сдачи в плен, и для уничтожения закрытого укрепления противника пришлось использовать минометный огонь. "По итогу нам в тот момент повезло больше. Наши подразделения отработали гораздо лучше и подорвали укрепление вместе с ними", - подытожил боец. Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Искра в ДНР подразделениями группировки войск "Восток" 14 августа.

донецкая народная республика

