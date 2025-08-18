Рейтинг@Mail.ru
Жительница ЛНР отправила письмо жене Трампа
03:20 18.08.2025 (обновлено: 14:34 18.08.2025)
Жительница ЛНР отправила письмо жене Трампа
Жительница ЛНР отправила письмо жене Трампа - РИА Новости, 18.08.2025
Жительница ЛНР отправила письмо жене Трампа
Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, в письме первой леди США Меланье Трамп указала на вину Владимира Зеленского в гибели... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, в письме первой леди США Меланье Трамп указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила супругу американского президента помочь остановить эту трагедию, следует из текста послания, предоставленного РИА Новости автором.Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей."Здравствуйте, госпожа Трамп! Меня зовут Фаина Савенкова. Я — одна из тех детей войны, о которых вы пишете в своем письме президенту России Владимиру Путину. Я знаю, что вы, как и президент России Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп, хотите, чтобы у нас наступил мир и дети больше не засыпали с молитвой о том, чтобы не погибнуть и проснуться следующим утром. Но я, как ребенок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей в Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому", — говорится в письме.Дети в Донбассе и сейчас продолжают гибнуть из-за войны, которую развязали Европа и бывший президент США Джо Байден, отмечает автор. Как добавила Савенкова, в Донецке и Луганске есть мемориалы, посвященные погибшим детям, чьи жизни оборвались из-за украинских обстрелов. Она также рассказала, что еще в 2021 году записала видеообращение к ООН о праве детей Донбасса на мирную жизнь. После этого на сайте "Миротворец" появились личные данные автора и ее родственников, ей стали поступать угрозы и оскорбления. "Сейчас на этом сайте есть персональные данные почти 400 детей, которым также угрожает опасность. Зеленский одним росчерком пера может прекратить работу этого сайта и вернуть детям спокойную жизнь, но по-прежнему не делает этого. Вы можете помочь повлиять на соблюдение Украиной не только международных, но и ее же законов, обезопасив детей от преступников. Я верю, что это в ваших силах!" — подчеркнула Савенкова.Автор полагает, что первая леди США, борющаяся за право детей на мирную жизнь, поймет, почему и она сама выступает за мир над головами детей."Мы слишком долго пытались выжить под украинскими обстрелами, и сейчас наша мечта проста — помогите нам видеть мирное небо над головой! Заранее спасибо, госпожа Трамп!" — заключила Савенкова.
в мире, сша, донбасс, луганск, фаина савенкова, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, оон
В мире, США, Донбасс, Луганск, Фаина Савенкова, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН
Жительница ЛНР отправила письмо жене Трампа

Жительница ЛНР Савенкова в письме жене Трампа обвинила Зеленского в гибели детей

© Getty Images / Kayla BartkowskiМеланья Трамп
Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Getty Images / Kayla Bartkowski
Меланья Трамп
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, в письме первой леди США Меланье Трамп указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила супругу американского президента помочь остановить эту трагедию, следует из текста послания, предоставленного РИА Новости автором.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей.
Мелания и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Трамп опубликовал письмо жены, адресованное Путину
Вчера, 20:11
"Здравствуйте, госпожа Трамп! Меня зовут Фаина Савенкова. Я — одна из тех детей войны, о которых вы пишете в своем письме президенту России Владимиру Путину. Я знаю, что вы, как и президент России Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп, хотите, чтобы у нас наступил мир и дети больше не засыпали с молитвой о том, чтобы не погибнуть и проснуться следующим утром. Но я, как ребенок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей в Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому", — говорится в письме.
Дети в Донбассе и сейчас продолжают гибнуть из-за войны, которую развязали Европа и бывший президент США Джо Байден, отмечает автор. Как добавила Савенкова, в Донецке и Луганске есть мемориалы, посвященные погибшим детям, чьи жизни оборвались из-за украинских обстрелов. Она также рассказала, что еще в 2021 году записала видеообращение к ООН о праве детей Донбасса на мирную жизнь. После этого на сайте "Миротворец" появились личные данные автора и ее родственников, ей стали поступать угрозы и оскорбления.
"Сейчас на этом сайте есть персональные данные почти 400 детей, которым также угрожает опасность. Зеленский одним росчерком пера может прекратить работу этого сайта и вернуть детям спокойную жизнь, но по-прежнему не делает этого. Вы можете помочь повлиять на соблюдение Украиной не только международных, но и ее же законов, обезопасив детей от преступников. Я верю, что это в ваших силах!" — подчеркнула Савенкова.
Автор полагает, что первая леди США, борющаяся за право детей на мирную жизнь, поймет, почему и она сама выступает за мир над головами детей.
"Мы слишком долго пытались выжить под украинскими обстрелами, и сейчас наша мечта проста — помогите нам видеть мирное небо над головой! Заранее спасибо, госпожа Трамп!" — заключила Савенкова.
Акция памяти жертв действий киевского режима, погибших в результате боевых действий на территории Донбасса, в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Москве почтили память детей, погибших в Донбассе
28 июля, 12:42
 
