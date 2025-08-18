Жительница ЛНР отправила письмо жене Трампа

https://ria.ru/20250818/ukrainka-2035965460.html

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, в письме первой леди США Меланье Трамп указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила супругу американского президента помочь остановить эту трагедию, следует из текста послания, предоставленного РИА Новости автором.Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей."Здравствуйте, госпожа Трамп! Меня зовут Фаина Савенкова. Я — одна из тех детей войны, о которых вы пишете в своем письме президенту России Владимиру Путину. Я знаю, что вы, как и президент России Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп, хотите, чтобы у нас наступил мир и дети больше не засыпали с молитвой о том, чтобы не погибнуть и проснуться следующим утром. Но я, как ребенок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей в Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому", — говорится в письме.Дети в Донбассе и сейчас продолжают гибнуть из-за войны, которую развязали Европа и бывший президент США Джо Байден, отмечает автор. Как добавила Савенкова, в Донецке и Луганске есть мемориалы, посвященные погибшим детям, чьи жизни оборвались из-за украинских обстрелов. Она также рассказала, что еще в 2021 году записала видеообращение к ООН о праве детей Донбасса на мирную жизнь. После этого на сайте "Миротворец" появились личные данные автора и ее родственников, ей стали поступать угрозы и оскорбления. "Сейчас на этом сайте есть персональные данные почти 400 детей, которым также угрожает опасность. Зеленский одним росчерком пера может прекратить работу этого сайта и вернуть детям спокойную жизнь, но по-прежнему не делает этого. Вы можете помочь повлиять на соблюдение Украиной не только международных, но и ее же законов, обезопасив детей от преступников. Я верю, что это в ваших силах!" — подчеркнула Савенкова.Автор полагает, что первая леди США, борющаяся за право детей на мирную жизнь, поймет, почему и она сама выступает за мир над головами детей."Мы слишком долго пытались выжить под украинскими обстрелами, и сейчас наша мечта проста — помогите нам видеть мирное небо над головой! Заранее спасибо, госпожа Трамп!" — заключила Савенкова.

