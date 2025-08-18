СМИ раскрыли, как США могут вынудить Украину согласиться на сделку
WSJ: США могут вынудить Украину пойти на сделку, прекратив обмен разведданными
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. США могут вынудить киевский режим пойти на потенциально невыгодную для него сделку путем прекращения обмена разведданными, сообщает газета Wall Street Journal.
Как отмечается в публикации издания, после объявленной президентом США Дональдом Трампом паузы в обмене разведданными с Украиной отношения между сотрудниками разведок двух стран стали сходить на нет, несмотря на то, что обмен вскоре все-таки был восстановлен.
"Среди многих механизмов давления, которые США могли бы применить к Украине, чтобы сподвигнуть Киев согласиться на потенциально невыгодную для него сделку, - обмен разведывательными данными", - говорится в сообщении газеты.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Ранее газета Financial Times объявляла, что США перестали предоставлять Украине разведданные. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что Соединенные Штаты прекратили делиться с киевским режимом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail уточняла, что Штаты запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости рассказывали, что американское министерство обороны не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине. 11 марта Америка отменила паузу в обмене разведданными и возобновила помощь в обеспечении безопасности киевского режима.