СМИ раскрыли, как США могут вынудить Украину согласиться на сделку - РИА Новости, 18.08.2025
23:35 18.08.2025
СМИ раскрыли, как США могут вынудить Украину согласиться на сделку
США могут вынудить киевский режим пойти на потенциально невыгодную для него сделку путем прекращения обмена разведданными, сообщает газета Wall Street Journal.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. США могут вынудить киевский режим пойти на потенциально невыгодную для него сделку путем прекращения обмена разведданными, сообщает газета Wall Street Journal. Как отмечается в публикации издания, после объявленной президентом США Дональдом Трампом паузы в обмене разведданными с Украиной отношения между сотрудниками разведок двух стран стали сходить на нет, несмотря на то, что обмен вскоре все-таки был восстановлен. "Среди многих механизмов давления, которые США могли бы применить к Украине, чтобы сподвигнуть Киев согласиться на потенциально невыгодную для него сделку, - обмен разведывательными данными", - говорится в сообщении газеты. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. Ранее газета Financial Times объявляла, что США перестали предоставлять Украине разведданные. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что Соединенные Штаты прекратили делиться с киевским режимом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail уточняла, что Штаты запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости рассказывали, что американское министерство обороны не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине. 11 марта Америка отменила паузу в обмене разведданными и возобновила помощь в обеспечении безопасности киевского режима.
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз, смоленская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), встреча путина и трампа на аляске
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Евросоюз, Смоленская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Встреча Путина и Трампа на Аляске
СМИ раскрыли, как США могут вынудить Украину согласиться на сделку

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. США могут вынудить киевский режим пойти на потенциально невыгодную для него сделку путем прекращения обмена разведданными, сообщает газета Wall Street Journal.
Как отмечается в публикации издания, после объявленной президентом США Дональдом Трампом паузы в обмене разведданными с Украиной отношения между сотрудниками разведок двух стран стали сходить на нет, несмотря на то, что обмен вскоре все-таки был восстановлен.
"Среди многих механизмов давления, которые США могли бы применить к Украине, чтобы сподвигнуть Киев согласиться на потенциально невыгодную для него сделку, - обмен разведывательными данными", - говорится в сообщении газеты.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Ранее газета Financial Times объявляла, что США перестали предоставлять Украине разведданные. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что Соединенные Штаты прекратили делиться с киевским режимом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail уточняла, что Штаты запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости рассказывали, что американское министерство обороны не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине. 11 марта Америка отменила паузу в обмене разведданными и возобновила помощь в обеспечении безопасности киевского режима.
 
