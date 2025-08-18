https://ria.ru/20250818/ukraina-2036179274.html

В Белом доме опубликовали фото с картой Украины

В Белом доме опубликовали фото с картой Украины - РИА Новости, 18.08.2025

В Белом доме опубликовали фото с картой Украины

Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал фото из Овального кабинета, на котором видна карта Украины. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T23:26:00+03:00

2025-08-18T23:26:00+03:00

2025-08-18T23:26:00+03:00

в мире

россия

украина

республика крым

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036178379_0:909:1766:1902_1920x0_80_0_0_532ce16a678400b6a28c5775a39da5cd.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал фото из Овального кабинета, на котором видна карта Украины. Ранее британское телевидение сообщало, что карта Украины была поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. "Перед тем, как отправиться на многостороннюю встречу с европейскими лидерами", - написал Скавино в соцсети X. Это сообщение он сопроводил фотографией Трампа и Зеленского, которые, по-видимому, ведут переговоры. Позади них видна карта Украины. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Публичное общение американского президента и главы киевского режима в Белом доме в узком составе продлилось около 25 минут. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://ria.ru/20250818/stubb-2036177554.html

https://ria.ru/20250818/makron-2036176793.html

россия

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, республика крым, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, оон, смоленская аэс