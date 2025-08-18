https://ria.ru/20250818/ukraina-2036178196.html
Источник: уголовник из "Правого сектора"* стал командиром ВСУ
Источник: уголовник из "Правого сектора"* стал командиром ВСУ - РИА Новости, 18.08.2025
Источник: уголовник из "Правого сектора"* стал командиром ВСУ
Уголовник-рецидивист из запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"* Валентин Манько назначен на Украине командующим управления штурмовыми... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Уголовник-рецидивист из запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"* Валентин Манько назначен на Украине командующим управления штурмовыми подразделениями, сообщили РИА Новости в силовых структурах. О назначении объявил в понедельник главком ВСУ Александр Сырский. "За спиной у Манько участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция – ред.) в должности командира одной из рот "Правого Сектора"*. По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями людей – фермеров, у которых они забирали технику и урожай", - сказал источник. По его словам, Манько также известен тем, что бросал на убой личный состав под Андреевкой в Сумской области, в результате чего 33-й отдельный штурмовой полк практически полностью уничтожен.* Запрещенная в России террористическая организация.
Источник: уголовник из "Правого сектора"* стал командиром ВСУ
Уголовника-рецидивиста Манько назначили командующим подразделениями ВСУ