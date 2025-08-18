Рейтинг@Mail.ru
Мерц хочет прекращения огня на Украине до следующей встречи
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 18.08.2025 (обновлено: 22:32 18.08.2025)
Мерц хочет прекращения огня на Украине до следующей встречи
Мерц хочет прекращения огня на Украине до следующей встречи - РИА Новости, 18.08.2025
Мерц хочет прекращения огня на Украине до следующей встречи
Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом заявил о желании достичь приостановки огня на Украине еще до следующей встречи. РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом заявил о желании достичь приостановки огня на Украине еще до следующей встречи."Честно говоря, мы бы больше всего хотели приостановки огня как можно скорее, желательно до следующей встречи. Я не могу себе представить, что следующая встреча пройдет без приостановки огня, над этим мы должны работать", — сказал он в ходе беседы лидеров ЕС и Трампа в Вашингтоне, которая транслировалась телеканалом Fox News.Также Мерц призвал "попытаться оказать давление" на РФ. По его словам, Трамп и президент РФ Владимир Путин "по всей видимости провели хорошую встречу тут в Вашингтоне, и следующие шаги станут сложнее"."Но путь открыт. И на этом пути нам предстоят сложные переговоры", - добавил он.В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Мерц хочет прекращения огня на Украине до следующей встречи

Мерц в Белом доме заявил, что хочет прекращения огня на Украине до новой встречи

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом заявил о желании достичь приостановки огня на Украине еще до следующей встречи.
"Честно говоря, мы бы больше всего хотели приостановки огня как можно скорее, желательно до следующей встречи. Я не могу себе представить, что следующая встреча пройдет без приостановки огня, над этим мы должны работать", — сказал он в ходе беседы лидеров ЕС и Трампа в Вашингтоне, которая транслировалась телеканалом Fox News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Европа готовится к порке в Вашингтоне
Вчера, 08:00
Также Мерц призвал "попытаться оказать давление" на РФ. По его словам, Трамп и президент РФ Владимир Путин "по всей видимости провели хорошую встречу тут в Вашингтоне, и следующие шаги станут сложнее".
"Но путь открыт. И на этом пути нам предстоят сложные переговоры", - добавил он.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
НАТО заплатит за американское оружие для Киева, заявил Трамп
Вчера, 20:42
 
