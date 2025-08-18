https://ria.ru/20250818/ukraina-2036173379.html

Мерц хочет прекращения огня на Украине до следующей встречи

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом заявил о желании достичь приостановки огня на Украине еще до следующей встречи. РИА Новости, 18.08.2025

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом заявил о желании достичь приостановки огня на Украине еще до следующей встречи."Честно говоря, мы бы больше всего хотели приостановки огня как можно скорее, желательно до следующей встречи. Я не могу себе представить, что следующая встреча пройдет без приостановки огня, над этим мы должны работать", — сказал он в ходе беседы лидеров ЕС и Трампа в Вашингтоне, которая транслировалась телеканалом Fox News.Также Мерц призвал "попытаться оказать давление" на РФ. По его словам, Трамп и президент РФ Владимир Путин "по всей видимости провели хорошую встречу тут в Вашингтоне, и следующие шаги станут сложнее"."Но путь открыт. И на этом пути нам предстоят сложные переговоры", - добавил он.В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

