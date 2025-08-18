https://ria.ru/20250818/ukraina-2036168003.html

США недовольны нежеланием Киева признать Донбасс российским, пишет Politico

Американские чиновники недовольны нежеланием Украины признать контроль России над всем Донбассом, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Американские чиновники недовольны нежеланием Украины признать контроль России над всем Донбассом, сообщает газета Politico со ссылкой на источник. Американский госсекретарь Марко Рубио 17 августа заявил, что США обсуждают с Россией территориальные границы Украины, возможные гарантии безопасности и сотрудничество Киева с военными альянсами, но не поддерживают передачу всего Донбасса под контроль Москвы. "Американские чиновники, согласно сообщениям, недовольны тем, что Украина не желает... (признать за Россией контроль над всем Донабассом - ред.)... Американское правительство видит в "уступке Донбасса" "сильную карту", которое оно смогло выиграть для Украины, и думает, что Украина должна согласиться на территориальные уступки, "поскольку она все равно их (территории - ред.) потеряет", - говорится в сообщении издания. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

