Рейтинг@Mail.ru
США недовольны нежеланием Киева признать Донбасс российским, пишет Politico - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/ukraina-2036168003.html
США недовольны нежеланием Киева признать Донбасс российским, пишет Politico
США недовольны нежеланием Киева признать Донбасс российским, пишет Politico - РИА Новости, 18.08.2025
США недовольны нежеланием Киева признать Донбасс российским, пишет Politico
Американские чиновники недовольны нежеланием Украины признать контроль России над всем Донбассом, сообщает газета Politico со ссылкой на источник. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T21:51:00+03:00
2025-08-18T21:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_11f989cbc789d4eee23dd46680ff8769.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Американские чиновники недовольны нежеланием Украины признать контроль России над всем Донбассом, сообщает газета Politico со ссылкой на источник. Американский госсекретарь Марко Рубио 17 августа заявил, что США обсуждают с Россией территориальные границы Украины, возможные гарантии безопасности и сотрудничество Киева с военными альянсами, но не поддерживают передачу всего Донбасса под контроль Москвы. "Американские чиновники, согласно сообщениям, недовольны тем, что Украина не желает... (признать за Россией контроль над всем Донабассом - ред.)... Американское правительство видит в "уступке Донбасса" "сильную карту", которое оно смогло выиграть для Украины, и думает, что Украина должна согласиться на территориальные уступки, "поскольку она все равно их (территории - ред.) потеряет", - говорится в сообщении издания. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250818/kiev-2035919391.html
https://ria.ru/20250818/tramp-2036158721.html
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_1efecee07513bc71cf53f5378ac699b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
США недовольны нежеланием Киева признать Донбасс российским, пишет Politico

Politico: чиновники в США недовольны нежеланием Киева признать потерю Донбасса

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Американские чиновники недовольны нежеланием Украины признать контроль России над всем Донбассом, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.
Американский госсекретарь Марко Рубио 17 августа заявил, что США обсуждают с Россией территориальные границы Украины, возможные гарантии безопасности и сотрудничество Киева с военными альянсами, но не поддерживают передачу всего Донбасса под контроль Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Приглашение на казнь: у Киева не осталось вариантов
Вчера, 08:00
"Американские чиновники, согласно сообщениям, недовольны тем, что Украина не желает... (признать за Россией контроль над всем Донабассом - ред.)... Американское правительство видит в "уступке Донбасса" "сильную карту", которое оно смогло выиграть для Украины, и думает, что Украина должна согласиться на территориальные уступки, "поскольку она все равно их (территории - ред.) потеряет", - говорится в сообщении издания.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Трамп не стал сравнивать гарантии безопасности Киеву с членством в НАТО
Вчера, 20:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала