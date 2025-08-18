В Белом доме выставили карту Украины
В Белом доме выставили карту Украины с зонами контроля ВС России
Карта Украины выставлена в Овальном кабинете Белого дома
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Карта Украины поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает британское телевидение.
Утверждается, что с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем "российских военных" - "около 20% страны". При этом в сообщении британского телевидения сама карта не опубликована, но в соцсетях среди пользователей расходится изображение, где на карте указаны российские регионы, ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области и Крым, а также Сумская и Харьковская области с процентом территорий, которые, как отмечается, контролирует Россия.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Публичное общение американского президента и главы киевского режима в Белом доме в узком составе продлилось около 25 минут.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
