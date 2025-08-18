Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме выставили карту Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 18.08.2025 (обновлено: 22:12 18.08.2025)
В Белом доме выставили карту Украины
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир зеленский
дональд трамп
сша
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Карта Украины поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает британское телевидение."В Овальном кабинете прямо сейчас напротив стола "Резолют", где сидели Трамп и Зеленский, выставлена карта Украины", - сообщает британское ТВ.Утверждается, что с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем "российских военных" - "около 20% страны". При этом в сообщении британского телевидения сама карта не опубликована, но в соцсетях среди пользователей расходится изображение, где на карте указаны российские регионы, ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области и Крым, а также Сумская и Харьковская области с процентом территорий, которые, как отмечается, контролирует Россия.В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Публичное общение американского президента и главы киевского режима в Белом доме в узком составе продлилось около 25 минут.В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
украина
сша
россия
в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир зеленский, дональд трамп, сша, евросоюз, россия, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Евросоюз, Россия, Вооруженные силы США
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Карта Украины поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает британское телевидение.
"В Овальном кабинете прямо сейчас напротив стола "Резолют", где сидели Трамп и Зеленский, выставлена карта Украины", - сообщает британское ТВ.
Утверждается, что с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем "российских военных" - "около 20% страны". При этом в сообщении британского телевидения сама карта не опубликована, но в соцсетях среди пользователей расходится изображение, где на карте указаны российские регионы, ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области и Крым, а также Сумская и Харьковская области с процентом территорий, которые, как отмечается, контролирует Россия.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Публичное общение американского президента и главы киевского режима в Белом доме в узком составе продлилось около 25 минут.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАЕвросоюзРоссияВооруженные силы США
 
 
