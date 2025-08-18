https://ria.ru/20250818/ukraina-2036153339.html

Трамп оценил шансы на завершение украинского конфликта

Трамп оценил шансы на завершение украинского конфликта - РИА Новости, 18.08.2025

Трамп оценил шансы на завершение украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что после трехсторонней встречи, которая может состояться в случае успешных переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после трехсторонней встречи, которая может состояться в случае успешных переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в понедельник, будут разумные шансы завершить конфликт на Украине."У нас будет встреча, если сегодня всё сложится хорошо, я думаю, у нас будет трехсторонняя встреча, после которой будут разумные шансы завершить этот конфликт", - сказал Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме.

