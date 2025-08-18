Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил шансы на завершение украинского конфликта
20:42 18.08.2025 (обновлено: 21:12 18.08.2025)
Трамп оценил шансы на завершение украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что после трехсторонней встречи, которая может состояться в случае успешных переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после трехсторонней встречи, которая может состояться в случае успешных переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в понедельник, будут разумные шансы завершить конфликт на Украине."У нас будет встреча, если сегодня всё сложится хорошо, я думаю, у нас будет трехсторонняя встреча, после которой будут разумные шансы завершить этот конфликт", - сказал Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме.
встреча путина и трампа на аляске, евросоюз, дональд трамп, сша, в мире, украина, владимир зеленский
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Евросоюз, Дональд Трамп, США, В мире, Украина, Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после трехсторонней встречи, которая может состояться в случае успешных переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в понедельник, будут разумные шансы завершить конфликт на Украине.
"У нас будет встреча, если сегодня всё сложится хорошо, я думаю, у нас будет трехсторонняя встреча, после которой будут разумные шансы завершить этот конфликт", - сказал Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме.
Встреча Путина и Трампа на АляскеЕвросоюзДональд ТрампСШАВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
