Трамп оценил шансы на завершение украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что после трехсторонней встречи, которая может состояться в случае успешных переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после трехсторонней встречи, которая может состояться в случае успешных переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в понедельник, будут разумные шансы завершить конфликт на Украине."У нас будет встреча, если сегодня всё сложится хорошо, я думаю, у нас будет трехсторонняя встреча, после которой будут разумные шансы завершить этот конфликт", - сказал Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме.
Трамп оценил шансы на завершение украинского конфликта
