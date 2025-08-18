Украинская делегация прибыла на переговоры в Белый дом
Украинская делегация прибыла в Белый дом, предположительно, с картой страны
© AP Photo / Jacquelyn MartinРуководитель протокола Белого дома Моника Кроули
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Руководитель протокола Белого дома Моника Кроули
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Делегация с Украины во главе с ключевыми представителями прибыла в Белый дом на переговоры, предположительно, с картой страны, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщал, что в состав украинской делегации на переговорах с президентом США Дональдом Трампом вошли глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, посол страны в США Оксана Маркарова и замглавы украинского МИД Сергей Кислица.
"Делегация Украины в составе Ермака, Умарова и заместителя главы ОП Палисы уже находится около Белого дома. С собой прихватили, предположительно, карту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На сопровождающий публикацию фотографии - мужчина в военной форме несет свернутый лист, вероятно, карту.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.