https://ria.ru/20250818/ukraina-2036143244.html

МИД России прокомментировал возможность размещения войск НАТО на Украине

МИД России прокомментировал возможность размещения войск НАТО на Украине - РИА Новости, 19.08.2025

МИД России прокомментировал возможность размещения войск НАТО на Украине

Любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией, заявили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-18T20:02:00+03:00

2025-08-18T20:02:00+03:00

2025-08-19T00:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150763/40/1507634010_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_14fea5137b246d3e7d9eb0076ba5da42.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией, заявили в понедельник в МИД РФ. "Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ на фоне заявлений западных стран насчет возможности отправки такого контингента.

https://ria.ru/20250818/kitaj-2036007858.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, нато