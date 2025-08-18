https://ria.ru/20250818/ukraina-2036143244.html
МИД России прокомментировал возможность размещения войск НАТО на Украине
МИД России прокомментировал возможность размещения войск НАТО на Украине
Любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией, заявили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией, заявили в понедельник в МИД РФ. "Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ на фоне заявлений западных стран насчет возможности отправки такого контингента.
МИД России прокомментировал возможность размещения войск НАТО на Украине
