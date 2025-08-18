Рейтинг@Mail.ru
МИД России прокомментировал возможность размещения войск НАТО на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 18.08.2025 (обновлено: 00:33 19.08.2025)
МИД России прокомментировал возможность размещения войск НАТО на Украине
Любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией, заявили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 19.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нато
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией, заявили в понедельник в МИД РФ. "Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ на фоне заявлений западных стран насчет возможности отправки такого контингента.
в мире, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ на фоне заявлений западных стран насчет возможности отправки такого контингента.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНАТО
 
 
