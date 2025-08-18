Рейтинг@Mail.ru
Над посольством Украины в столице США барражирует полицейский вертолет
19:59 18.08.2025
Над посольством Украины в столице США барражирует полицейский вертолет
Над посольством Украины в столице США барражирует полицейский вертолет - РИА Новости, 18.08.2025
Над посольством Украины в столице США барражирует полицейский вертолет
Полицейский вертолет барражирует в небе над районом, где расположено посольство Украины в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Полицейский вертолет барражирует в небе над районом, где расположено посольство Украины в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. С минуты на минуту от здания дипмиссии по направлению к Белому дому должен выдвинуться кортеж Владимира Зеленского. Ранее от посольства в Белый дом выдвинулись делегации европейских лидеров, которые провели переговоры с Зеленским в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом. У европейских лидеров эскорта из вертолета не было. В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Над посольством Украины в столице США барражирует полицейский вертолет

Над посольством Украины в Вашингтоне барражирует полицейский вертолет

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Полицейский вертолет барражирует в небе над районом, где расположено посольство Украины в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
С минуты на минуту от здания дипмиссии по направлению к Белому дому должен выдвинуться кортеж Владимира Зеленского. Ранее от посольства в Белый дом выдвинулись делегации европейских лидеров, которые провели переговоры с Зеленским в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом.
У европейских лидеров эскорта из вертолета не было.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал фото из Овального кабинета в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами
Появилось фото из Овального кабинета перед переговорами Трампа и Зеленского
