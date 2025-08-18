https://ria.ru/20250818/ukraina-2036136783.html

Российские военные контролируют стратегические направления под Купянском

Российские военные контролируют стратегические направления под Купянском

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

в мире

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские военные контролируют стратегические направления под Купянском, по которым ВСУ получают снабжение, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Наши бойцы уже контролируют стратегические направления, по которым враг получает снабжение и по которым ротируются их подразделения", - сообщил Ганчев, отметив, что российские военные метр за метром пробивают линию обороны под Купянском.

харьковская область

