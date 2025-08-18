Рейтинг@Mail.ru
Российские военные контролируют стратегические направления под Купянском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 18.08.2025
Российские военные контролируют стратегические направления под Купянском
Российские военные контролируют стратегические направления под Купянском - РИА Новости, 18.08.2025
Российские военные контролируют стратегические направления под Купянском
Российские военные контролируют стратегические направления под Купянском, по которым ВСУ получают снабжение, сообщил РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские военные контролируют стратегические направления под Купянском, по которым ВСУ получают снабжение, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Наши бойцы уже контролируют стратегические направления, по которым враг получает снабжение и по которым ротируются их подразделения", - сообщил Ганчев, отметив, что российские военные метр за метром пробивают линию обороны под Купянском.
Российские военные контролируют стратегические направления под Купянском

Ганчев: российские военные контролируют стратегические направления под Купянском

Блокпост ВС РФ
Блокпост ВС РФ
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Перейти в медиабанк
Блокпост ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские военные контролируют стратегические направления под Купянском, по которым ВСУ получают снабжение, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Наши бойцы уже контролируют стратегические направления, по которым враг получает снабжение и по которым ротируются их подразделения", - сообщил Ганчев, отметив, что российские военные метр за метром пробивают линию обороны под Купянском.
Ганчев назвал окружение Купянска правильной стратегией
Специальная военная операция на Украине Безопасность Харьковская область Виталий Ганчев Вооруженные силы Украины В мире
 
 
