Российские военные контролируют стратегические направления под Купянском
Российские военные контролируют стратегические направления под Купянском - РИА Новости, 18.08.2025
Российские военные контролируют стратегические направления под Купянском
2025-08-18
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские военные контролируют стратегические направления под Купянском, по которым ВСУ получают снабжение, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Наши бойцы уже контролируют стратегические направления, по которым враг получает снабжение и по которым ротируются их подразделения", - сообщил Ганчев, отметив, что российские военные метр за метром пробивают линию обороны под Купянском.
