Украинские СМИ раскрыли состав делегации на переговорах с Трампом
2025-08-18T19:37:00+03:00
2025-08-18T19:37:00+03:00
2025-08-18T19:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
совет национальной безопасности и обороны украины
владимир зеленский
дональд трамп
рустем умеров
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, посол страны в США Оксана Маркарова и замглавы украинского МИД Сергей Кислица вошли в состав украинской делегации на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В состав украинской делегации на встрече Зеленского и Трампа входят... Ермак, Умеров, посол Украины в США Маркарова, заместитель министра иностранных дел Кислица и... Палиса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
украина
сша
