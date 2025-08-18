Рейтинг@Mail.ru
Гарантии для Киева должна финансировать Европа, заявил посол США при НАТО - РИА Новости, 18.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 18.08.2025 (обновлено: 19:02 18.08.2025)
Гарантии для Киева должна финансировать Европа, заявил посол США при НАТО
Гарантии для Киева должна финансировать Европа, заявил посол США при НАТО - РИА Новости, 18.08.2025
Гарантии для Киева должна финансировать Европа, заявил посол США при НАТО
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что возможные гарантии безопасности для Украины должны будут финансироваться Европой. РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что возможные гарантии безопасности для Украины должны будут финансироваться Европой."И поэтому, если они (украинцы - ред.) хотят добиться прочного мира, они понимают, что им понадобится система безопасности, и она будет обеспечена и профинансирована европейцами", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox News.
в мире, сша, европа, нато, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Европа, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Гарантии для Киева должна финансировать Европа, заявил посол США при НАТО

Уитакер призвал потребовал от Европы заплатить за гарантии безопасности Украине

Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что возможные гарантии безопасности для Украины должны будут финансироваться Европой.
"И поэтому, если они (украинцы - ред.) хотят добиться прочного мира, они понимают, что им понадобится система безопасности, и она будет обеспечена и профинансирована европейцами", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Европа готовится к порке в Вашингтоне
Вчера, 08:00
 
