Гарантии для Киева должна финансировать Европа, заявил посол США при НАТО
Гарантии для Киева должна финансировать Европа, заявил посол США при НАТО
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что возможные гарантии безопасности для Украины должны будут финансироваться Европой."И поэтому, если они (украинцы - ред.) хотят добиться прочного мира, они понимают, что им понадобится система безопасности, и она будет обеспечена и профинансирована европейцами", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox News.
Гарантии для Киева должна финансировать Европа, заявил посол США при НАТО
