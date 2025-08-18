https://ria.ru/20250818/ukraina-2036124921.html

Гарантии для Киева должна финансировать Европа, заявил посол США при НАТО

Гарантии для Киева должна финансировать Европа, заявил посол США при НАТО - РИА Новости, 18.08.2025

Гарантии для Киева должна финансировать Европа, заявил посол США при НАТО

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что возможные гарантии безопасности для Украины должны будут финансироваться Европой. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T18:40:00+03:00

2025-08-18T18:40:00+03:00

2025-08-18T19:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

европа

нато

евросоюз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_3381ae4fc467ff044d373969b38cc80b.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что возможные гарантии безопасности для Украины должны будут финансироваться Европой."И поэтому, если они (украинцы - ред.) хотят добиться прочного мира, они понимают, что им понадобится система безопасности, и она будет обеспечена и профинансирована европейцами", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

https://ria.ru/20250818/evropa-2035931265.html

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, нато, евросоюз, вооруженные силы украины