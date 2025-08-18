https://ria.ru/20250818/ukraina-2036114986.html
Постпред США при НАТО пояснил, что означают гарантии безопасности Украине
Постпред США при НАТО пояснил, что означают гарантии безопасности Украине
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине не означает обязательное присутствие американских солдат на украинской территории."В конечном счёте это предстоит решать президенту Трампу. Во многом речь может идти о командовании и координации. Совсем не обязательно, чтобы это были американские войска, но в то же время очевидно, что Украина и европейские страны хотели бы видеть какое-то участие Соединённых Штатов", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о возможной роли США в предоставлении гарантий безопасности.
