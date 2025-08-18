Рейтинг@Mail.ru
Постпред США при НАТО пояснил, что означают гарантии безопасности Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 18.08.2025 (обновлено: 18:10 18.08.2025)
Постпред США при НАТО пояснил, что означают гарантии безопасности Украине
Постпред США при НАТО пояснил, что означают гарантии безопасности Украине - РИА Новости, 18.08.2025
Постпред США при НАТО пояснил, что означают гарантии безопасности Украине
Посол США при НАТО ⁦Мэттью Уитакер заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине не означает обязательное присутствие американских солдат на... РИА Новости, 18.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нато
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Посол США при НАТО ⁦Мэттью Уитакер заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине не означает обязательное присутствие американских солдат на украинской территории."В конечном счёте это предстоит решать президенту Трампу. Во многом речь может идти о командовании и координации. Совсем не обязательно, чтобы это были американские войска, но в то же время очевидно, что Украина и европейские страны хотели бы видеть какое-то участие Соединённых Штатов", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о возможной роли США в предоставлении гарантий безопасности.
в мире, сша, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО
Постпред США при НАТО пояснил, что означают гарантии безопасности Украине

Уитакер: гарантии Украине не означают присутствие американских военных

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Посол США при НАТО ⁦Мэттью Уитакер заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине не означает обязательное присутствие американских солдат на украинской территории.
"В конечном счёте это предстоит решать президенту Трампу. Во многом речь может идти о командовании и координации. Совсем не обязательно, чтобы это были американские войска, но в то же время очевидно, что Украина и европейские страны хотели бы видеть какое-то участие Соединённых Штатов", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о возможной роли США в предоставлении гарантий безопасности.
Президент США Дональд Трамп
Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским
Вчера, 16:26
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала