Крымский мост является символом поражения Украины, завил эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Киевские власти стремятся разрушить Крымский мост, так как для них это символ поражения и потери Крыма, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин. Федеральная служба безопасности РФ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию. "Крымский мост всегда был и остается символом поражения Украины в нескольких плоскостях", - сказал Батурин. В частности, по его словам, Крымский мост символизирует потерю Крыма Украиной и неразрывную связь полуострова с Россией. "Киевские власти мечтают разрушить Крымский мост, чтобы выдать это за победу и намерение отстаивать свои интересы", - сказал эксперт. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

