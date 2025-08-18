https://ria.ru/20250818/ukraina-2036081757.html
Украина хочет, чтобы Азербайджан поставлял ей газ до конца года
Украина хочет, чтобы Азербайджан поставлял ей газ до конца года - РИА Новости, 18.08.2025
Украина хочет, чтобы Азербайджан поставлял ей газ до конца года
Украина ведет переговоры с Азербайджаном о заключении контракта на поставку газа до конца года, сообщила украинский министр энергетики Светлана Гринчук. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T15:49:00+03:00
2025-08-18T15:49:00+03:00
2025-08-18T15:49:00+03:00
в мире
украина
азербайджан
энергетика
природный газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18289841392caac1491d1e634f3f473e.jpg
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Украина ведет переговоры с Азербайджаном о заключении контракта на поставку газа до конца года, сообщила украинский министр энергетики Светлана Гринчук. Глава правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий 28 июля сообщил, что Украина заключила первое соглашение на импорт газа из Азербайджана, тестовая поставка небольшая по объему и осуществляется по Трансбалканскому коридору. "Мы сейчас ведем переговоры (о поставках азербайджанского газа – ред.). Азербайджан заинтересован в этом. Если контракт заключить, то продолжим (поставки газа еще в 2025 году - ред.)", - сказала Гринчук в комментарии агентству РБК-Украина. Она отметила, что пилотный проект по поставкам газа из Азербайджана на Украину по Трансбалканскому коридору уже завершен, идет работа над подготовкой контракта для продолжения таких поставок. Украинский парламентарий Алексей Кучеренко 9 июня сообщал, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
https://ria.ru/20250818/vengrija-2036037376.html
https://ria.ru/20250816/moldaviya-2035205559.html
украина
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_676aed80dcd3a61e324219ecd0e223ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, азербайджан, энергетика, природный газ
В мире, Украина, Азербайджан, Энергетика, Природный газ
Украина хочет, чтобы Азербайджан поставлял ей газ до конца года
Минэнерго Украины хочет получать азербайджанский газ до конца года