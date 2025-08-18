https://ria.ru/20250818/ukraina-2036036334.html

Захарова прокомментировала атаку Украины на нефтепровод в Венгрию

Россия неоднократно предупреждала о последствиях поддержки режима Зеленского, теперь же Украина готова пойти на все, заявила официальный представитель МИД...

2025-08-18T13:40:00+03:00

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия неоднократно предупреждала о последствиях поддержки режима Зеленского, теперь же Украина готова пойти на все, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку на нефтепровод, ведущий в Венгрию."Все эти годы Россия предупреждала идеологов вскармливания киевского режима, входящих в Обамайдан клуб, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится и как поганая зараза расползется по всему миру. В Африке они уже теракты совершали. На Ближнем Востоке засветились. Граждан Средней Азии в террор втягивали. В Европе нелегальный рынок оружия освоили. С западными заказчиками черную трансплантологию отработали. Банковая не остановится теперь не перед чем", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в страну были приостановлены из-за атаки на трубопровод "Дружба" со стороны Киева.В свою очередь, глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на обвинения с издевкой, предложив направлять жалобы и угрозы "друзьям в Москве".На минувшей неделе премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина могла бы развалиться за сутки, если бы Венгрия прекратила поставлять ей газ и электричество. Сийярто же отметил, что Венгрия обеспечивает более 40% украинского импорта электроэнергии, и выразил сомнение в продолжении этих поставок, если страну лишат российских энергоресурсов, как это предусмотрено санкционным планом Еврокомиссии.

2025

Варвара Скокшина

