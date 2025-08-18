Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала атаку Украины на нефтепровод в Венгрию - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 18.08.2025 (обновлено: 13:40 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/ukraina-2036036334.html
Захарова прокомментировала атаку Украины на нефтепровод в Венгрию
Захарова прокомментировала атаку Украины на нефтепровод в Венгрию - РИА Новости, 18.08.2025
Захарова прокомментировала атаку Украины на нефтепровод в Венгрию
Россия неоднократно предупреждала о последствиях поддержки режима Зеленского, теперь же Украина готова пойти на все, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T12:38:00+03:00
2025-08-18T13:40:00+03:00
украина
венгрия
киев
в мире
мария захарова
россия
петер сийярто
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия неоднократно предупреждала о последствиях поддержки режима Зеленского, теперь же Украина готова пойти на все, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку на нефтепровод, ведущий в Венгрию."Все эти годы Россия предупреждала идеологов вскармливания киевского режима, входящих в Обамайдан клуб, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится и как поганая зараза расползется по всему миру. В Африке они уже теракты совершали. На Ближнем Востоке засветились. Граждан Средней Азии в террор втягивали. В Европе нелегальный рынок оружия освоили. С западными заказчиками черную трансплантологию отработали. Банковая не остановится теперь не перед чем", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в страну были приостановлены из-за атаки на трубопровод "Дружба" со стороны Киева.В свою очередь, глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на обвинения с издевкой, предложив направлять жалобы и угрозы "друзьям в Москве".На минувшей неделе премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина могла бы развалиться за сутки, если бы Венгрия прекратила поставлять ей газ и электричество. Сийярто же отметил, что Венгрия обеспечивает более 40% украинского импорта электроэнергии, и выразил сомнение в продолжении этих поставок, если страну лишат российских энергоресурсов, как это предусмотрено санкционным планом Еврокомиссии.
https://ria.ru/20250818/ssha-2036024430.html
украина
венгрия
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, венгрия, киев, в мире, мария захарова, россия, петер сийярто, виктор орбан, еврокомиссия, андрей сибига
Украина, Венгрия, Киев, В мире, Мария Захарова, Россия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Андрей Сибига
Захарова прокомментировала атаку Украины на нефтепровод в Венгрию

Захарова после атаки на нефтепровод назвала киевский режим кровожадным монстром

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия неоднократно предупреждала о последствиях поддержки режима Зеленского, теперь же Украина готова пойти на все, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку на нефтепровод, ведущий в Венгрию.
"Все эти годы Россия предупреждала идеологов вскармливания киевского режима, входящих в Обамайдан клуб, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится и как поганая зараза расползется по всему миру. В Африке они уже теракты совершали. На Ближнем Востоке засветились. Граждан Средней Азии в террор втягивали. В Европе нелегальный рынок оружия освоили. С западными заказчиками черную трансплантологию отработали. Банковая не остановится теперь не перед чем", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в страну были приостановлены из-за атаки на трубопровод "Дружба" со стороны Киева.
В свою очередь, глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на обвинения с издевкой, предложив направлять жалобы и угрозы "друзьям в Москве".
На минувшей неделе премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина могла бы развалиться за сутки, если бы Венгрия прекратила поставлять ей газ и электричество. Сийярто же отметил, что Венгрия обеспечивает более 40% украинского импорта электроэнергии, и выразил сомнение в продолжении этих поставок, если страну лишат российских энергоресурсов, как это предусмотрено санкционным планом Еврокомиссии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
США агрессивно ведут себя с Украиной, пишет Economist
12:09
 
УкраинаВенгрияКиевВ миреМария ЗахароваРоссияПетер СийяртоВиктор ОрбанЕврокомиссияАндрей Сибига
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала