В Харькове прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 18.08.2025 (обновлено: 07:51 18.08.2025)
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. "В Харькове был слышен взрыв &lt;...&gt; В Харькове снова раздались взрывы", — говорится в постах.Накануне вечером мэр Игорь Терехов также сообщал о взрывах на окраине города на фоне воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не обстреливает жилые дома и социальные учреждения.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram.
Харькове был слышен взрыв <...> В Харькове снова раздались взрывы", — говорится в постах.
Накануне вечером мэр Игорь Терехов также сообщал о взрывах на окраине города на фоне воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не обстреливает жилые дома и социальные учреждения.
Заголовок открываемого материала