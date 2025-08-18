https://ria.ru/20250818/ukraina-2035970586.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 18.08.2025

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T05:03:00+03:00

2025-08-18T05:03:00+03:00

2025-08-18T07:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

игорь терехов

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919922914_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_1bb26ab7b30c6e097556ab3caa8b5e2e.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. "В Харькове был слышен взрыв <...> В Харькове снова раздались взрывы", — говорится в постах.Накануне вечером мэр Игорь Терехов также сообщал о взрывах на окраине города на фоне воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не обстреливает жилые дома и социальные учреждения.

https://ria.ru/20250817/vsu-2035862599.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, игорь терехов, украина