В Харькове прогремели взрывы
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. "В Харькове был слышен взрыв <...> В Харькове снова раздались взрывы", — говорится в постах.Накануне вечером мэр Игорь Терехов также сообщал о взрывах на окраине города на фоне воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не обстреливает жилые дома и социальные учреждения.
