Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/udar-2035971684.html
Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в Сумской области
Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 18.08.2025
Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в Сумской области
Расчёт реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава российской группировки войск "Север" нанёс точный удар по РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T05:20:00+03:00
2025-08-18T05:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101137/36/1011373685_0:150:3374:2048_1920x0_80_0_0_11a6d80b43499d26af58c9374015d6ad.jpg
КУРСК, 18 авг – РИА Новости. Расчёт реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава российской группировки войск "Север" нанёс точный удар по опорному пункту ВСУ в лесном массиве Сумской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в опорном пункте в лесном массиве, расчет РСЗО "Град" артиллеристов-десантников точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника", - сказали в оборонном ведомстве. Отмечается, что расчёт сменил позицию, перезарядил установку и продолжил выполнение боевых задач. Артиллеристы-десантники действуют круглосуточно, поддерживая наступление российских войск в приграничной зоне, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101137/36/1011373685_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4b418b4f7976bd09a9d2a3fd0db08c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в Сумской области

Расчет РСЗО "Град" уничтожил живую силу ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПуск реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Пуск реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 18 авг – РИА Новости. Расчёт реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава российской группировки войск "Север" нанёс точный удар по опорному пункту ВСУ в лесном массиве Сумской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в опорном пункте в лесном массиве, расчет РСЗО "Град" артиллеристов-десантников точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника", - сказали в оборонном ведомстве.
Отмечается, что расчёт сменил позицию, перезарядил установку и продолжил выполнение боевых задач. Артиллеристы-десантники действуют круглосуточно, поддерживая наступление российских войск в приграничной зоне, добавили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала