Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в Сумской области
Расчёт реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава российской группировки войск "Север" нанёс точный удар по
2025-08-18T05:20:00+03:00
2025-08-18T05:20:00+03:00
2025-08-18T05:20:00+03:00
КУРСК, 18 авг – РИА Новости. Расчёт реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава российской группировки войск "Север" нанёс точный удар по опорному пункту ВСУ в лесном массиве Сумской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в опорном пункте в лесном массиве, расчет РСЗО "Град" артиллеристов-десантников точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника", - сказали в оборонном ведомстве. Отмечается, что расчёт сменил позицию, перезарядил установку и продолжил выполнение боевых задач. Артиллеристы-десантники действуют круглосуточно, поддерживая наступление российских войск в приграничной зоне, добавили в министерстве.
