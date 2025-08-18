https://ria.ru/20250818/udar-2035971684.html

Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в Сумской области

КУРСК, 18 авг – РИА Новости. Расчёт реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава российской группировки войск "Север" нанёс точный удар по опорному пункту ВСУ в лесном массиве Сумской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в опорном пункте в лесном массиве, расчет РСЗО "Град" артиллеристов-десантников точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника", - сказали в оборонном ведомстве. Отмечается, что расчёт сменил позицию, перезарядил установку и продолжил выполнение боевых задач. Артиллеристы-десантники действуют круглосуточно, поддерживая наступление российских войск в приграничной зоне, добавили в министерстве.

