Бойцы "Севера" поразили живую силу ВСУ в зоне СВО

Вертолет Ка-52м поразил живую силу противника, находившуюся в зоне ответственности российской группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Вертолет Ка-52м поразил живую силу противника, находившуюся в зоне ответственности российской группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ в понедельник. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Штурман вертолета Ка-52м с позывным "Ракета" рассказал, как выполняется боевая работа. "Один из авиационных полков получил новую партию вертолетов Ка-52. Данная техника работает без нареканий, управлять ей удобно. Выполняем на данном вертолете различные задачи, от прикрытия сухопутных войск НАРами до точного сбития БПЛА в небе управляемой ракетой", - сказал военный. Он отметил, что экипаж работает как единое целое и способен благодаря слаженности выполнять боевые задачи. "Сегодня во время вылета наш экипаж показал слаженность работы. Летчик и штурман, как одно целое, мы понимаем друг друга без слов. Цели на данный день достигнуты, что приближает нас к Победе", - сказал штурман.

