https://ria.ru/20250818/udar-2035971049.html
Бойцы "Севера" поразили живую силу ВСУ в зоне СВО
Бойцы "Севера" поразили живую силу ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 18.08.2025
Бойцы "Севера" поразили живую силу ВСУ в зоне СВО
Вертолет Ка-52м поразил живую силу противника, находившуюся в зоне ответственности российской группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T05:12:00+03:00
2025-08-18T05:12:00+03:00
2025-08-18T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
ка-52 "аллигатор"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863502068_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_6735d489ea0a83637a454510886d61dd.jpg
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Вертолет Ка-52м поразил живую силу противника, находившуюся в зоне ответственности российской группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ в понедельник. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Штурман вертолета Ка-52м с позывным "Ракета" рассказал, как выполняется боевая работа. "Один из авиационных полков получил новую партию вертолетов Ка-52. Данная техника работает без нареканий, управлять ей удобно. Выполняем на данном вертолете различные задачи, от прикрытия сухопутных войск НАРами до точного сбития БПЛА в небе управляемой ракетой", - сказал военный. Он отметил, что экипаж работает как единое целое и способен благодаря слаженности выполнять боевые задачи. "Сегодня во время вылета наш экипаж показал слаженность работы. Летчик и штурман, как одно целое, мы понимаем друг друга без слов. Цели на данный день достигнуты, что приближает нас к Победе", - сказал штурман.
https://ria.ru/20250817/bespilotniki-2035853559.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863502068_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_09a02136f32fce2447e2560e6f532bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), ка-52 "аллигатор", в мире
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ка-52 "Аллигатор", В мире
Бойцы "Севера" поразили живую силу ВСУ в зоне СВО
Вертолет Ка-52м поразил живую силу ВСУ в зоне СВО
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Вертолет Ка-52м поразил живую силу противника, находившуюся в зоне ответственности российской группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
Штурман вертолета Ка-52м с позывным "Ракета" рассказал, как выполняется боевая работа.
"Один из авиационных полков получил новую партию вертолетов Ка
-52. Данная техника работает без нареканий, управлять ей удобно. Выполняем на данном вертолете различные задачи, от прикрытия сухопутных войск НАРами до точного сбития БПЛА в небе управляемой ракетой", - сказал военный.
Он отметил, что экипаж работает как единое целое и способен благодаря слаженности выполнять боевые задачи.
"Сегодня во время вылета наш экипаж показал слаженность работы. Летчик и штурман, как одно целое, мы понимаем друг друга без слов. Цели на данный день достигнуты, что приближает нас к Победе", - сказал штурман.