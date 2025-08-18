Китайские ученые вылечили мышей от депрессии

Рейтинг@Mail.ru
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Китайские ученые пересадили нейроны мозга человека, которые вырабатывают дофамин, мышам с депрессивным поведением, понизив им тревогу, с помощью этого метода в будущем можно будет лечить психические расстройства, передает газета South China Morning Post в понедельник.
Группа исследователей из Китайской академии наук при Фуданьском университете в Шанхае и компания UniXell Biotechnology, занимающаяся клеточной терапией, ранее опубликовала результаты исследования в научном журнале Cell Stem Cell.
Уставший молодой человек - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Врач перечислила первые признаки депрессии
2 июля, 03:08
"Исследование представляет доказательства правильности концепции, подтверждающие использование клеточной терапии для лечения психических расстройств через целенаправленную реконструкцию дисфункциональных нейронных цепей", - цитирует газета слова ученых.
Сообщается, что в среднем в мозге человека существуют три подтипа нейронов, вырабатывающих дофамин: А8, А9 и А10. Последний играет ключевую роль в поведении, основанном на вознаграждении и стимулировании, а нарушение функций этого нейрона связывают с депрессией, шизофренией и другими расстройствами психики. Группа ученых разработала метод получения нервных клеток, подобных А10, через введение в стволовые клетки человека специальной смеси химических веществ.
Газета пишет, что эти модифицированные нейроны были пересажены мышам с депрессивным поведением, вызванным хроническим стрессом, что привело к изменениям в поведении, как под воздействием антидепрессантов.
"Исследование убедительно доказывает концепцию терапии (на основе A10-нейронов) для клинического лечения глубокой депрессии и расширяет потенциальные возможности применения клеточной терапии при психических расстройствах", - заявляют ученые.
Ученые научились вычислять депрессию
28 февраля, 09:00
 
