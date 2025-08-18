https://ria.ru/20250818/ucheniya-2035968083.html

В Бурятии открыли российско-монгольские учения

В Бурятии открыли российско-монгольские учения - РИА Новости, 18.08.2025

В Бурятии открыли российско-монгольские учения

Совместные российско-монгольские военные учения "Селенга-2025" открылись на территории общевойскового полигона "Бурдуны" Восточного военного округа (ВВО) в... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T04:16:00+03:00

2025-08-18T04:16:00+03:00

2025-08-18T05:39:00+03:00

республика бурятия

монголия

россия

алексей цыденов

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035972496_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_af18d3a59bca42da9b814104f276d9e1.jpg

УЛАН-УДЭ, 18 авг - РИА Новости. Совместные российско-монгольские военные учения "Селенга-2025" открылись на территории общевойскового полигона "Бурдуны" Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии, сообщила пресс-служба ВВО. "В Республике Бурятия на общевойсковом полигоне "Бурдуны" Восточного военного округа состоялось торжественное открытие совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2025", - говорится в сообщении. На церемонии открытия подняли государственные флаги и исполнили гимны государств-участников учения. Торжественное право поднять флаг представили командиру российской тактической группы подполковнику Равилю Тукаеву и командиру монгольской тактической группы майору Суур Даваагамбо. В открытии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов. "Сегодня российско-монгольское военное учение "Селенга-2025" проходит на полигоне "Бурдуны". Военнослужащим армий России и Монголии на этих учениях предстоит на деле доказать, что славные боевые традиции, заложенные в боях на Халхин-Голе, свято чтутся и развиваются", - приводятся в сообщении слова генерала-лейтенанта Михаила Носулева. Отмечается, что на открытии учений танковые экипажи провели практические действия, которые поразили цели на различных дальностях, прошла демонстрация боевого применения беспилотных летательных аппаратов, стрельба из АГС и стрелкового оружия с учетом опыта специальной военной операции. Российско-монгольское учение "Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. В прошлом году в них были задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, и подразделения ВС Монголии общей численностью до 700 человек и около 200 единиц специальной военной техники. В этом году, по данным пресс-службы ВВО, в составе сводной тактической группы российским и монгольским военнослужащим предстоит выбить "противника", закрепившегося на объекте в приграничном районе. Будут задействованы штурмовая и армейская авиация, расчеты беспилотных летательных аппаратов, расчеты артиллерии, танковые экипажи, мобильные группы на багги и мотоциклах и подразделения специального назначения от РФ и Монголии.

https://ria.ru/20250812/ucheniya-2034732547.html

https://ria.ru/20250801/vladivostok-2032759738.html

республика бурятия

монголия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика бурятия, монголия, россия, алексей цыденов, безопасность