Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии открыли российско-монгольские учения - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 18.08.2025 (обновлено: 05:39 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/ucheniya-2035968083.html
В Бурятии открыли российско-монгольские учения
В Бурятии открыли российско-монгольские учения - РИА Новости, 18.08.2025
В Бурятии открыли российско-монгольские учения
Совместные российско-монгольские военные учения "Селенга-2025" открылись на территории общевойскового полигона "Бурдуны" Восточного военного округа (ВВО) в... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T04:16:00+03:00
2025-08-18T05:39:00+03:00
республика бурятия
монголия
россия
алексей цыденов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035972496_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_af18d3a59bca42da9b814104f276d9e1.jpg
УЛАН-УДЭ, 18 авг - РИА Новости. Совместные российско-монгольские военные учения "Селенга-2025" открылись на территории общевойскового полигона "Бурдуны" Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии, сообщила пресс-служба ВВО. "В Республике Бурятия на общевойсковом полигоне "Бурдуны" Восточного военного округа состоялось торжественное открытие совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2025", - говорится в сообщении. На церемонии открытия подняли государственные флаги и исполнили гимны государств-участников учения. Торжественное право поднять флаг представили командиру российской тактической группы подполковнику Равилю Тукаеву и командиру монгольской тактической группы майору Суур Даваагамбо. В открытии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов. "Сегодня российско-монгольское военное учение "Селенга-2025" проходит на полигоне "Бурдуны". Военнослужащим армий России и Монголии на этих учениях предстоит на деле доказать, что славные боевые традиции, заложенные в боях на Халхин-Голе, свято чтутся и развиваются", - приводятся в сообщении слова генерала-лейтенанта Михаила Носулева. Отмечается, что на открытии учений танковые экипажи провели практические действия, которые поразили цели на различных дальностях, прошла демонстрация боевого применения беспилотных летательных аппаратов, стрельба из АГС и стрелкового оружия с учетом опыта специальной военной операции. Российско-монгольское учение "Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. В прошлом году в них были задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, и подразделения ВС Монголии общей численностью до 700 человек и около 200 единиц специальной военной техники. В этом году, по данным пресс-службы ВВО, в составе сводной тактической группы российским и монгольским военнослужащим предстоит выбить "противника", закрепившегося на объекте в приграничном районе. Будут задействованы штурмовая и армейская авиация, расчеты беспилотных летательных аппаратов, расчеты артиллерии, танковые экипажи, мобильные группы на багги и мотоциклах и подразделения специального назначения от РФ и Монголии.
https://ria.ru/20250812/ucheniya-2034732547.html
https://ria.ru/20250801/vladivostok-2032759738.html
республика бурятия
монголия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035972496_49:0:902:640_1920x0_80_0_0_cc559ab04cb2390394843e3954c8293b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика бурятия, монголия, россия, алексей цыденов, безопасность
Республика Бурятия, Монголия, Россия, Алексей Цыденов, Безопасность
В Бурятии открыли российско-монгольские учения

В Бурятии открыли совместные российско-монгольские военные учения "Селенга-2025"

© Фото : Пресс-служба Восточного военного округаОткрытие российско-монгольских учений "Селенга-2025"
Открытие российско-монгольских учений Селенга-2025 - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото : Пресс-служба Восточного военного округа
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 18 авг - РИА Новости. Совместные российско-монгольские военные учения "Селенга-2025" открылись на территории общевойскового полигона "Бурдуны" Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии, сообщила пресс-служба ВВО.
Республике Бурятия на общевойсковом полигоне "Бурдуны" Восточного военного округа состоялось торжественное открытие совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2025", - говорится в сообщении.
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Белоруссии пройдут совместные с Россией учения "Запад"
12 августа, 10:01
На церемонии открытия подняли государственные флаги и исполнили гимны государств-участников учения. Торжественное право поднять флаг представили командиру российской тактической группы подполковнику Равилю Тукаеву и командиру монгольской тактической группы майору Суур Даваагамбо. В открытии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.
"Сегодня российско-монгольское военное учение "Селенга-2025" проходит на полигоне "Бурдуны". Военнослужащим армий России и Монголии на этих учениях предстоит на деле доказать, что славные боевые традиции, заложенные в боях на Халхин-Голе, свято чтутся и развиваются", - приводятся в сообщении слова генерала-лейтенанта Михаила Носулева.
Отмечается, что на открытии учений танковые экипажи провели практические действия, которые поразили цели на различных дальностях, прошла демонстрация боевого применения беспилотных летательных аппаратов, стрельба из АГС и стрелкового оружия с учетом опыта специальной военной операции.
Российско-монгольское учение "Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. В прошлом году в них были задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, и подразделения ВС Монголии общей численностью до 700 человек и около 200 единиц специальной военной техники.
В этом году, по данным пресс-службы ВВО, в составе сводной тактической группы российским и монгольским военнослужащим предстоит выбить "противника", закрепившегося на объекте в приграничном районе. Будут задействованы штурмовая и армейская авиация, расчеты беспилотных летательных аппаратов, расчеты артиллерии, танковые экипажи, мобильные группы на багги и мотоциклах и подразделения специального назначения от РФ и Монголии.
Церемония открытия совместных российско-китайских учений Морское взаимодействие - 2025 во Владивостоке. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Во Владивостоке открыли совместные российско-китайские учения
1 августа, 07:25
 
Республика БурятияМонголияРоссияАлексей ЦыденовБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала