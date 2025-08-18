https://ria.ru/20250818/turtsija-2036015990.html
Власти Турции прокомментировали возможность саммита по Украине в Стамбуле
Власти Турции прокомментировали возможность саммита по Украине в Стамбуле
АНКАРА, 18 авг - РИА Новости. Информации о возможности проведения вероятного саммита лидеров по Украине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле нет, СМИ будут проинформированы в случае такой подготовки, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Аэропорт Ататюрка в Стамбуле мог бы стать идеальным местом для саммита лидеров государств по вопросам украинского урегулирования в плане обеспечения безопасности, написала в понедельник турецкая проправительственная газета Milliyet. "У нас нет информации о такой возможности. Мы проинформируем СМИ в случае наличия какой-либо конкретики",- заявили РИА Новости в администрации по телефону. Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на встречу президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Турции. Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что хотел бы провести трехстороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным и Зеленским уже 22 августа, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с разговором.
