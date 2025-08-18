https://ria.ru/20250818/turtsija-2036015990.html

Власти Турции прокомментировали возможность саммита по Украине в Стамбуле

Власти Турции прокомментировали возможность саммита по Украине в Стамбуле - РИА Новости, 18.08.2025

Власти Турции прокомментировали возможность саммита по Украине в Стамбуле

Информации о возможности проведения вероятного саммита лидеров по Украине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле нет, СМИ будут проинформированы в случае такой... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T11:28:00+03:00

2025-08-18T11:28:00+03:00

2025-08-18T11:28:00+03:00

в мире

стамбул

турция

сша

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_937a78d0f9964b8d16779892131449af.jpg

АНКАРА, 18 авг - РИА Новости. Информации о возможности проведения вероятного саммита лидеров по Украине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле нет, СМИ будут проинформированы в случае такой подготовки, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Аэропорт Ататюрка в Стамбуле мог бы стать идеальным местом для саммита лидеров государств по вопросам украинского урегулирования в плане обеспечения безопасности, написала в понедельник турецкая проправительственная газета Milliyet. "У нас нет информации о такой возможности. Мы проинформируем СМИ в случае наличия какой-либо конкретики",- заявили РИА Новости в администрации по телефону. Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на встречу президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Турции. Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что хотел бы провести трехстороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным и Зеленским уже 22 августа, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с разговором.

https://ria.ru/20250818/zelenskij-2036015538.html

стамбул

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, стамбул, турция, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп