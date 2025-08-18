Рейтинг@Mail.ru
Власти Турции прокомментировали возможность саммита по Украине в Стамбуле - РИА Новости, 18.08.2025
11:28 18.08.2025
Власти Турции прокомментировали возможность саммита по Украине в Стамбуле
Власти Турции прокомментировали возможность саммита по Украине в Стамбуле - РИА Новости, 18.08.2025
Власти Турции прокомментировали возможность саммита по Украине в Стамбуле
Информации о возможности проведения вероятного саммита лидеров по Украине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле нет, СМИ будут проинформированы в случае такой... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T11:28:00+03:00
2025-08-18T11:28:00+03:00
в мире
стамбул
турция
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
АНКАРА, 18 авг - РИА Новости. Информации о возможности проведения вероятного саммита лидеров по Украине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле нет, СМИ будут проинформированы в случае такой подготовки, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Аэропорт Ататюрка в Стамбуле мог бы стать идеальным местом для саммита лидеров государств по вопросам украинского урегулирования в плане обеспечения безопасности, написала в понедельник турецкая проправительственная газета Milliyet. "У нас нет информации о такой возможности. Мы проинформируем СМИ в случае наличия какой-либо конкретики",- заявили РИА Новости в администрации по телефону. Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на встречу президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Турции. Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что хотел бы провести трехстороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным и Зеленским уже 22 августа, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с разговором.
стамбул
турция
сша
в мире, стамбул, турция, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, Стамбул, Турция, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Власти Турции прокомментировали возможность саммита по Украине в Стамбуле

Администрация Эрдогана: информации о возможном саммите по Украине в Стамбуле нет

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 18 авг - РИА Новости. Информации о возможности проведения вероятного саммита лидеров по Украине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле нет, СМИ будут проинформированы в случае такой подготовки, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.
Аэропорт Ататюрка в Стамбуле мог бы стать идеальным местом для саммита лидеров государств по вопросам украинского урегулирования в плане обеспечения безопасности, написала в понедельник турецкая проправительственная газета Milliyet.
"У нас нет информации о такой возможности. Мы проинформируем СМИ в случае наличия какой-либо конкретики",- заявили РИА Новости в администрации по телефону.
Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на встречу президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Турции.
Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что хотел бы провести трехстороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным и Зеленским уже 22 августа, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с разговором.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Киев не пойдет на юридическое признание изменения границ, считает эксперт
В миреСтамбулТурцияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
