11:07 18.08.2025
На Алтае начали проверку после пропажи туриста на перевале Орой
происшествия
республика алтай
кош-агачский район
монголия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
БАРНАУЛ, 18 авг - РИА Новости. Проверка начата в связи с пропажей четыре дня назад туриста на перевале Орой в Республике Алтай, сообщили в СУСК по региону. "Следственными органами регионального следственного управления организовано проведение процессуальной проверки по факту безвестного исчезновения… в Кош-Агачском районе 71-летнего туриста из Оренбургской области", - говорится в релизе. Ранее региональное управление МЧС сообщало, что в минувшую субботу было получено известие о пропаже туриста на перевале Орой. Мужчина путешествовал в составе незарегистрированной группы из трех человек. Он вышел на два часа раньше своих товарищей на маршрут в направлении "домика молочника" на перевале Орой. В назначенном месте оставшиеся участники туристической группы его не обнаружили. Спасателями обследовано более 20 километров предполагаемого маршрута с тщательной проверкой потенциально опасных мест. Поиски пропавшего туриста продолжаются. В СУСК уточнили, что мужчина исчез еще в четверг, 14 августа. Перевал Орой находится в Кош-Агачском районе Республики Алтай , недалеко от границы с Монголией. Его разделяют реки Орой и Ештыколь. Высота перевала - 2229 метров. На перевале туристы пропадают не в первый раз. Так, в прошлом году там безуспешно искали парня из Новосибирска, спасателям удалось обнаружить только его палатку и вещи. Ранее на перевале погиб турист из Омска.
республика алтай
кош-агачский район
монголия
БАРНАУЛ, 18 авг - РИА Новости. Проверка начата в связи с пропажей четыре дня назад туриста на перевале Орой в Республике Алтай, сообщили в СУСК по региону.
"Следственными органами регионального следственного управления организовано проведение процессуальной проверки по факту безвестного исчезновения… в Кош-Агачском районе 71-летнего туриста из Оренбургской области", - говорится в релизе.
Ранее региональное управление МЧС сообщало, что в минувшую субботу было получено известие о пропаже туриста на перевале Орой. Мужчина путешествовал в составе незарегистрированной группы из трех человек. Он вышел на два часа раньше своих товарищей на маршрут в направлении "домика молочника" на перевале Орой. В назначенном месте оставшиеся участники туристической группы его не обнаружили. Спасателями обследовано более 20 километров предполагаемого маршрута с тщательной проверкой потенциально опасных мест. Поиски пропавшего туриста продолжаются.
В СУСК уточнили, что мужчина исчез еще в четверг, 14 августа.
Перевал Орой находится в Кош-Агачском районе Республики Алтай , недалеко от границы с Монголией. Его разделяют реки Орой и Ештыколь. Высота перевала - 2229 метров.
На перевале туристы пропадают не в первый раз. Так, в прошлом году там безуспешно искали парня из Новосибирска, спасателям удалось обнаружить только его палатку и вещи. Ранее на перевале погиб турист из Омска.
